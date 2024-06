FC Inzersdorf dominiert ASK Ober St.Veit in überzeugender Vorstellung

Details Montag, 17. Juni 2024 08:48

Der FC Inzersdorf zeigte eine beeindruckende Leistung gegen den ASK Ober St.Veit und sicherte sich mit einem 3:1 einen wohlverdienten Sieg. Bereits in den ersten 25 Minuten legten sie den Grundstein für den schlussendlich ungefährdeten Sieg, erzielten da schon alle drei Tore. "Es war nach langer Zeit wieder eines unserer besseren Spiele", war Gabriel Mate mit der letzten Vorstellung vor eigenem Publikum in dieser Saison zufrieden.

Blitzstart von FC Inzersdorf

Bereits nach zwölf Minuten durften die Heimfans ein erstes Mal jubeln. Emre Cakmak erzielte das erste Tor des Spiels und brachte FC Inzersdorf mit 1:0 in Führung. Nach einem Eckball stand Cakmak, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, völlig alleine und drückte den Ball volley über die Linie.

Nur wenige Minuten später, in der 16. Minute, erhöhte Dominik Zimmert per Elfmeter auf 2:0 für FC Inzersdorf. Auch er hängt seine Schuhe nach der letzten Runde nächste Woche an den Nagel. Der schnelle Doppelschlag zeigte die Überlegenheit und Effizienz der Heimmannschaft in der frühen Phase des Spiels. Zimmert nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des ASK Ober St.Veit und netzte den Ball souverän ein.

Der Druck von FC Inzersdorf ließ aber auch nach dem zweiten Treffer nicht nach. In der 25. Minute krönte Jozef Cudzich, ein Leihspieler des SV Schwechat die hervorragende erste Halbzeit seiner Mannschaft mit dem dritten Tor. Ein präziser Schuss ins lange Eck, ließ dem Torwart des ASK Ober St.Veit keine Chance. Mit diesem komfortablen 3:0-Vorsprung ging FC Inzersdorf in die Halbzeitpause.

ASK Ober St.Veit kämpft, aber der Sieg bleibt außer Reichweite

In der zweiten Halbzeit bemühte sich der ASK Ober St.Veit um Schadensbegrenzung und versuchte, ins Spiel zurückzufinden. Die Abwehr von FC Inzersdorf stand jedoch solide und ließ nur wenige Chancen zu. Selber konnte man den Spielaufbau aber auch nur mehr schleppend betreiben, zu viele Abspielfehler unterliefen den Hausherren. Das Tempo des Spiels nahm im Vergleich zur ersten Halbzeit ab, da FC Inzersdorf das Ergebnis verwalten konnte.

In der 84. Minute gelang es schließlich Johannes Stockinger vom ASK Ober St.Veit, einen Ehrentreffer zu erzielen. Doch die verbleibende Spielzeit reichte nicht aus, um noch einmal ins Spiel zurückzukommen.

Mit der angezeigten Nachspielzeit von einer Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für FC Inzersdorf. Die Gastgeber hatten ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent genutzt und den Grundstein für den Erfolg früh gelegt. Trotz eines späten Treffers von ASK Ober St.Veit blieben die drei Punkte in Inzersdorf.

Gabriel Mate: "Wir haben wieder nicht in der stärksten Formation spielen können aber man hat gemerkt, dass unser Stamminnenverteidiger wieder am Platz stand. In Summe war es nach längerer Zeit wieder eines unserer besseren Spiele, davon hatten wir in letzter Zeit nicht so viele. In Summe muss man sagen, dass mit der einen oder anderen stärkeren Leistung zwar auch der Vizemeistertitel möglich gewesen wäre. Wenn man aber bedenkt, wo wir mit unserem Budget stehen und welche Mannschaften wir hinter uns gelassen haben, kann man schon sehr zufrieden sein. Es war erst unser drittes Jahr in der Oberliga."

Inzersdorf: Martin Mijic, Jozef Cudzich, Dominik Zimmert, Darko Bogdanic, Selim Koc, Sascha Flasch, Dejan Bogdanic (K), Dennis Weisl, Emre Cakmak, Oliver Platzer, Benedikt Titze



Ersatzspieler: Peter Graf, Zeljko Lazarevic, Paul Kelterer, Henrik Csaszar, Adama Saidy, Luka Ljoljic



Trainer: Thomas Haretter

__________ Ober St.Veit: Emanuel Hafner, Philipp Dörler, Johannes Stockinger (K), Johannes Kucera, Tobias Lenzi, Robin Jenny, Tobias Pointner, Sebastian Lukasek, Matthias Heinzle, Jakob Lindlgruber, Matthias Jaksits



Ersatzspieler: Dominik Egger, Erich Stöfer, Christoph Hafner, Hakan Sahingöz, Manuel Kciraj



Trainer: Erich Stöfer

Oberliga A: Inzersdorf : Ober St.Veit - 3:1 (3:0)

84 Johannes Stockinger 3:1

25 Jozef Cudzich 3:0

16 Dominik Zimmert 2:0

12 Emre Cakmak 1:0

Details

