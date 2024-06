Besiktas Wien dreht Krimi gegen Wiener Akademik in den letzten 9 Spielminuten

Details Montag, 17. Juni 2024 21:55

Besiktas Wien setzte sich am Freitag in der Oberliga A knapp mit 2:1 gegen Wiener Akademik durch. Das Spiel begann ruhig, doch in der zweiten Halbzeit nahm es Fahrt auf. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Wiener Akademik in der Schlussphase, gelang Besiktas Wien kurz vor dem Schlusspfiff der entscheidende Treffer. Die Mannschaft von Besiktas Wien sicherte sich somit wichtige drei Punkte in der 25. Runde.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Chancen blieben in der Anfangsphase Mangelware, da beide Abwehrreihen sicher standen und wenig zuließen. Die erste Halbzeit verlief ohne nennenswerte Höhepunkte, wodurch es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Die Zuschauer mussten sich bis zur zweiten Halbzeit gedulden, um die ersten Tore des Abends zu sehen. Bis dahin dominierten taktische Disziplin und ein intensives Mittelfeldgeplänkel das Geschehen.

Spannung in der Schlussphase

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen merklich. In der 59. Minute gelang Erdal Kara der Durchbruch für Besiktas Wien. Er brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieses Tor verlieh den Gästen spürbaren Auftrieb, und sie drängten auf das 2:0. Wiener Akademik hingegen zeigte sich nicht geschockt und versuchte, sofort zu antworten.

Das Risiko von Wiener Akademik wurde schließlich in der 81. Minute belohnt. Ksawery Filar erzielte den Ausgleich zum 1:1. Mit einem schnellen Konter gelang es ihm, die Abwehr von Besiktas Wien zu überwinden und den Ball im Netz zu versenken. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

Als sich das Spiel bereits dem Ende näherte und alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, schlug Besiktas Wien erneut zu. In der 89. Minute erzielte Beytullah Tiryaki das viel umjubelte 2:1.

Stimme zum Spiel:

Dragan Marmat (Trainer Akademik): "Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir sicher nicht das schlechtere Team waren. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Ich denke, dass ein Remis jedenfalls gerecht gewesen wäre. Aber okay, wir haben jetzt noch ein Saisonspiel und das wollen wir natürlich erfolgreich gestalten. Heute wäre jedenfalls mehr drin gewesen. Wenn man so spät ein Gegentor bekommt, ist das schon sehr unglücklich."

Aufstellungen:

Wiener Akademik: Halil Selimovic (K), Samet Gümüs, Ronald Ogbeide, Berkant Ak, Ksawery Filar, Aleksandar Miladinovic, Muharrem Köse, Dejan Ninic, El Emin Bozan, Jonas Ognar, Elias Ljubic

Ersatzspieler: Lukas Obernosterer, Leon Kujundzic, Joel Schönauer, Adam Ali, Mohamed Ali

Trainer: Dragan Marmat

Besiktas Wiener Adler: Stefan Lazarevic, Hamit Pehlivan, Eren Erkul, Abill Platzer, Yuri Haider, Erol Kabasakal, Beytullah Tiryaki, Erdal Kara, Mahmut Ünal, Amin Mohamed (K), Mesut Ünal

Ersatzspieler: Marko Vujasin, Görkem Ekici, Dylan Duran Aguilar, Abd Alla El-Bahrawy, Benjamin Hermesdorf, Yasar Ersoy

Trainer: Özkan Ertürk

Oberliga A: Wiener Akademik : Besiktas - 1:2 (0:0)

89 Beytullah Tiryaki 1:2

81 Ksawery Filar 1:1

59 Erdal Kara 0:1

