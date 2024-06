7:0! KSV Ankerbrot überrollt Nachzügler

In einem einseitigen Spiel der letzten Runde in der Oberliga A triumphierte der KSV Ankerbrot Monte Laa mit einem beeindruckenden 7:0 gegen den FC Union 12. Von Anfang an dominierten die Hausherren das Geschehen und ließen dem Tabellenvorletzten keine Chance. Am 13. Saisonsieg des KSV hatte Kevin Muckenhuber, der einen Dreierpack schnürte, erheblichen Anteil.

Ankerbrot mit früher 4:0-Führung

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung, doch als der Anpfiff erfolgte, übernahm Ankerbrot sofort die Kontrolle. Bereits in der 9. Minute eröffnete Kevin Muckenhuber das Torfestival. Er traf per Seitfallzieher aus 13 Metern und brachte die Hausherren früh in Führung. Nur acht Minuten später schlug Muckenhuber erneut zu. Diesmal zog der 26-Jährige ansatzlos von der Strafraumgrenze ab und platzierte den Ball präzise im linken Kreuzeck – ein sehenswerter Treffer.

In der 30. Minute erhöhte Niko Dokic auf 3:0, nachdem er einen abgewehrten Ball direkt ins rechte Eck setzte. Nur eine Minute später legte Mirac Celebi nach einem weiten Ball das vierte Tor nach und machte damit schon vor der Halbzeit alles klar.

Muckenhuber schnürt Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Muckenhuber schnürte in der 50. Minute seinen Dreierpack. Er traf aus elf Metern per Flachschuss via Innenstange ins linke Eck und erhöhte auf 5:0. Ankerbrot ließ nicht nach und setzte die Gäste weiter unter Druck. Vigan Veliu trug sich in der 70. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein. Nach einer Ecke von rechts stand er am langen Eck, schoss den Ball flach ins lange Eck und machte das halbe Dutzend voll.

Die Heimischen drängten auf das nächste Tor. In der 74. Minute erhöhte Kushtrim Salijaj per direktem Freistoß auf 7:0. Sein flacher Schuss ins rechte Eck war unhaltbar und setzte den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung der Gastgeber.

In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige Chancen für Ankerbrot, darunter eine Situation in der 84. Minute, als der eingewechselte Mücahit Ileli Gästegoalie Maximilian Gutmann überlief, jedoch über das Tor schoss. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 7:0 für Ankerbrot. Der FC Union 12 hatte dem Offensivdrang der Gastgeber nichts entgegenzusetzen und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (28080 Bonuspunkte)

Oberliga A: Ankerbrot : Union 12 - 7:0 (4:0)

74 Kushtrim Salijaj 7:0

70 Vigan Veliu 6:0

50 Kevin Muckenhuber 5:0

31 Mirac Celebi 4:0

30 Niko Dokic 3:0

17 Kevin Muckenhuber 2:0

9 Kevin Muckenhuber 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.