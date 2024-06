ASK Ober St.Veit dreht Krimi gegen Wiener Akademik

Details Samstag, 22. Juni 2024 21:45

Der ASK Ober St.Veit setzte sich am Samstag knapp mit 3:2 gegen Wiener Akademik durch. Die beiden Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, wo die Gastgeber das bessere Ende für sich hatten. Die Heimischen liefen zunächst aber eine Rückstand hinterher.

Blitzstart und schnelle Ausgleich

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Wiener Akademik bereits in der 4. Minute in Führung ging. Es gab Elfmeter und Dejan Ninic brachte die Gäste in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollten die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird.

Doch die Gastgeber ließen sich nicht lange bitten und schlugen nur wenige Minuten später zurück. In der 9. Minute gelang es Jakob Lindlgruber, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen - schöner Spielzug über die Seite und Lindlgruber schließt ab. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften kämpften um die Führung.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die mit einem 1:1-Unentschieden endete, ging es in der zweiten Halbzeit spannend weiter. In der 54. Minute war es erneut Jakob Lindlgruber, der für den ASK Ober St.Veit traf und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte - schöne Aktion und Angriff über die Seite, in der Mitte steigt Lindlgruber hoch und köpft ein. Damit ist das Spiel gedreht.

Doch Wiener Akademik schlug zurück. In der 66. Minute gelang es Jonas Ognar, den Spielstand auf 2:2 zu stellen. Mit einem sehenswerten Treffer brachte er sein Team zurück ins Spiel und sorgte für eine hochspannende Schlussphase.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute. Jaromir Kucera erzielte den umjubelten 3:2-Siegtreffer für den ASK Ober St.Veit - er drückt das Leder im dritten Versuch über die Linie. Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute stand der knappe Sieg für den ASK Ober St.Veit fest.

Stimme zum Spiel:

Wilhelm Führer (Obmann Stellvertreter Ober St. Veit): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, muss aber dazu sagen, dass Akademik das gut gemacht hat. Der schnelle Rückstand hat uns etwas Probleme bereitet, aber die Mannschaft hat gut reagiert und ist dann auch verdient in Führung gegangen. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit und verabshieden uns in die Sommerpause. Die Saison war lange und deswegen tut der Urlaub gut."

Aufstellungen:



Ober St.Veit: Emanuel Hafner, Johannes Stockinger, Johannes Kucera, Robin Jenny, Florian Braun, Manuel Kciraj, Sebastian Lukasek, Matthias Heinzle, Jakob Lindlgruber, Matthias Jaksits, Gökkan Tufan (K)

Ersatzspieler: Tobias Lenzi, Christoph Hafner, Hakan Sahingöz, Dominik Egger, Jaromir Kucera

Trainer: Erich Stöfer



Wiener Akademik: Amel Huremovic (K), Jakob Moser, Samet Gümüs, Ronald Ogbeide, Ksawery Filar, Muharrem Köse, Aleksandar Miladinovic, Dejan Ninic, Joel Schönauer, El Emin Bozan, Jonas Ognar

Ersatzspieler: Lukas Obernosterer, Nikola Pantic, Ahmed El-Haddad, Adam Ali

Trainer: Dragan Marmat

Oberliga A: Ober St.Veit : Wiener Akademik - 3:2 (1:1)

82 Jaromir Kucera 3:2

66 Jonas Ognar 2:2

54 Jakob Lindlgruber 2:1

9 Jakob Lindlgruber 1:1

4 Dejan Ninic 0:1

Details

