SK Cro-Vienna feiert gegen Liesing ASK klaren Sieg nach Blitz-Rückstand

Details Samstag, 22. Juni 2024 23:09

SK Cro-Vienna steht schon seit mehreren Wochen als Meister in der Oberliga A fest. Am Samstag traf man nun auf den Liesing ASK und setzte sich mit einem eindrucksvollen 6:2-Sieg durch. Dabei lagen die Gäste nach zwei Minuten zurück, drehten das Spiel aber noch und verwandelten es in einen klaren Erfolg.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Das Spiel begann ganz nach Wunsch der Gastgeber. Schon in der zweiten Spielminute setzte Siaka Doumbia ein Zeichen und brachte Liesing ASK mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits in der 11. Minute gelang Drago Durcevic der Ausgleich für den SK Cro-Vienna. Damit war die Partie wieder völlig offen

In der 21. Minute ging der SK Cro-Vienna dann erstmals in Führung. Aliji Nagip zeigte seine Klasse und traf vom Elferpunkt zum 2:1 für die Gäste. Doch auch dieses Tor wurde schnell beantwortet: Nur acht Minuten später war es Evan Muhammad, der mit einem sehenswerten Treffer zum 2:2 ausglich.

Doch der Jubel sollte nicht lange anhalten. In der 33. Minute war es erneut Marko Zivkovic, der den SK Cro-Vienna mit 3:2 in Führung brachte. Damit begann eine Phase, in der die Gäste das Spiel zunehmend kontrollierten und sich eine Chance nach der anderen erspielten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Zivkovic nochmals (42. Minute) und stellte auf 4:2 für die Gäste.

SK Cro-Vienna übernimmt das Kommando

Nach der Pause versuchte Liesing ASK, wieder ins Spiel zu finden, doch die Gäste ließen kaum Chancen zu und verteidigten konzentriert. In der 66. Minute setzte Aliji Nagip mit seinem zweiten Treffer des Tages ein weiteres Ausrufezeichen und erhöhte auf 5:2 für den SK Cro-Vienna. Damit war die Vorentscheidung gefallen, doch die Gäste hatten noch nicht genug.

In der 79. Minute krönte Drago Durcevic seine starke Leistung mit einem weiteren Tor und stellte den Endstand von 6:2 für den SK Cro-Vienna her.

Stimme zum Spiel:

Anton Grubesic (Trainer CRO Vienna): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Ich muss meinen Jungs wirklich gratulieren. Wir haben nach dem Fixieren der Meisterschaft drei Spiele sehr deutlich gewonnen. Auch der heutige Sieg ist mehr als verdient und hätte auch noch deutlich höher ausfallen können. So nehmen wir die drei Punkte natürlich mit und freuen uns jetzt aber auch auf die Sommerpause. Dann geht es in die Vorbereitung, wo wir uns bestmöglich auf die 2. Landesliga vorbereiten."

Aufstellungen:

Liesing ASK: Thomas Kramer - Abdurahman Huseinbegovic (K), Annes Avdicausevic - Evan Muhammad, Mojib Toukhy, Halit Ramadani, Mohammad Alaskar, Hüdayi Sarar, Ibrahim Yayla - Emre Sentürk, Siaka Doumbia

Ersatzspieler: Marcel Bekman, Enes Kaya

Trainer: Markus Schütz

Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Mate Imre, Ivan Stojanovic (K), Simun Romic - David Duric, Aliji Nagip, Marko Zivkovic, Salih Sahintürk, Daniel Banovic - Drago Durcevic

Ersatzspieler: Marco Markovic, Manuel Mala, David Romic, Nemanja Kovacevic, Mateo Filipovic, Ivan Pranjic

Trainer: Anton Grubesic

Oberliga A: Liesing ASK : Cro-Vienna - 2:6 (2:4)

79 Drago Durcevic 2:6

66 Aliji Nagip 2:5

42 Marko Zivkovic 2:4

33 Marko Zivkovic 2:3

29 Evan Muhammad 2:2

21 Aliji Nagip 1:2

11 Drago Durcevic 1:1

2 Siaka Doumbia 1:0

Details

