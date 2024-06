Wacker-Wien-Kult-Obmann Derebasi tritt ab - knappe Pleite gegen FC Inzersdorf

Details Samstag, 22. Juni 2024 23:44

Am Samstag kam es zum Spiel zwischen SC Wacker Wien und FC Inzersdorf. Es war vor allem für einen Mann ein besonderes Spiel, und zwar für Ender Derebasi, den polarisierenden Obmann der Wackeraner. Er hat angekündigt, sich als Wacker-Chef zurückzuziehen, meinte im Vorfeld der Partie aber, dass er hoffe, doch den einen oder anderen Spieler, der zuletzt - wie er sagt - nicht mehr so richtig Gas gab, noch einmal motivieren zu können. Und so war es auch - auch wenn man knapp mit 0:1 verlor.

Frühes Tor entscheidet die Partie

Beide Teams spielten von Anfang an sehr offensiv und wollten ein Tor schießen. In der 22. Minute war dann der FC Inzersdorf erfolgreich. Oliver Platzer schoss das erste Tor für seine Mannschaft. Der SC Wacker Wien versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen. Sie erhöhten den Druck auf die Abwehr des FC Inzersdorf. Doch trotz mehrerer Angriffe wollte der Ball nicht ins Netz gehen. Die Verteidigung der Gäste stand stabil.

Vergebliche Bemühungen des SC Wacker Wien

In der zweiten Halbzeit machte der SC Wacker Wien weiter, um aufzuholen. Die Mannschaft spielte gut, hatte mehr vom Spiel, aber der FC Inzersdorf verteidigte gut. Trotz vieler Versuche, ein Tor zu schießen, gelang das nicht.

Der FC Inzersdorf verteidigte seine Führung und griff gelegentlich an, um die eigene Abwehr zu entlasten. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit brachen an und der SC Wacker Wien warf noch einmal alles nach vorne. Die Nachspielzeit von fünf Minuten machte den Gastgebern Hoffnung auf den Ausgleich, doch die Abwehr des FC Inzersdorf blieb unüberwindbar. Das Spiel endete mit einem knappen 0:1-Sieg für die Gäste.

Stimme zum Spiel:

Ender Derebasi (Obmann Wacker): "Was soll ich sagen. Das war heute schon noch einmal sehr emotional für mich. Auch wenn ich mich schon verabschiedet hatte, war es ein besonderes Spiel und ich möchte mich bedanken bei allen jenen, die heute dabei waren und sich bei mir verabschiedet haben. So viel kann ich also nicht falsch gemacht haben. Zur Gesamtgeschichte möchte ich mich eigentlich nicht noch einmal äußern. Bitter ist, dass ich es mit so einer Mannschaft nicht geschafft habe, den Meistertitel zu holen. Aber okay, es gab Gründe dafür. Für mich war es das jetzt."

Aufstellungen:

Wacker Wien: Isa Sasmaz, Derman Senates, Ferman Senates, Soliman Asif, Seckin Seyfi, Wassiou Tabekassim, Onur Seker, Ozcan Ferhat (K), Erkam Bulut, Aco Bijelic, Emirhan Tektürk

Ersatzspieler: Sinan Ulger, Abbas Mohammadi, Ömer Uzunoglu, Harun Murtezov, Hüseyin Baytok, Enayat Mohammadi

Trainer: Manfred Führer



Inzersdorf: Peter Graf, Jozef Cudzich, Dominik Zimmert, Darko Bogdanic, Sascha Flasch, Adama Saidy, Dejan Bogdanic (K), Dennis Weisl, Matthias Weber, Oliver Platzer, Benedikt Titze

Ersatzspieler: Oliver Graf, Zeljko Lazarevic, Hasan Ay, Stefan Bogojevic, Luka Ljoljic

Trainer: Thomas Haretter

Oberliga A: Wacker Wien : Inzersdorf - 0:1 (0:1)

22 Oliver Platzer 0:1

