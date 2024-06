Rennweger SV triumphiert zum Saisonausklang beim Vizemeister

Der Rennweger SV konnte sich zum Saisonausklang der Oberliga A gegen den FC Besiktas Wien mit einem 2:0-Auswärtssieg durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein zum elften Saisonsieg, während Besiktas trotz einiger guter Chancen das Spiel nicht drehen konnte, vielleicht auch, weil der Vizemeister eine sehr junge Mannschaft aufbot.

Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

Mit etwas Verzögerung, aufgrund der Meisterfeier der Reservemannschaft der Gastgeber, startete die Begegnung. Besiktas Wien trat in komplett roten Trikots an, während die Gäste in schwarz-weiß gestreiften Outfits aufliefen. Bereits in der Anfangsphase zeigte der SV, dass er an diesem Tag die dominierende Mannschaft sein würde. In der 19. Minute vergab Szymon Handzel die erste große Chance, als er aus spitzem Winkel den Ball knapp neben das Tor setzte.

In der 29. Minute versuchte es Amin Mohamed von Besiktas aus der Distanz, aber sein Schuss ging knapp am rechten Kreuzeck vorbei. Das Spiel blieb spannend, ehe kurz vor der Pause die Vorentscheidung fiel. In der 40. Minute war es dann soweit: Rocco Favale brachte die Gäste mit einem spektakulären Tor in Führung. Nach einer Ecke von rechts traf der Italiener im Sitzen, nachdem der erste Versuch des 21-Jährigen von Besiktas-Tormann Stefan Lazarevic abgewehrt worden war. Nur zwei Minuten später legten die Rennweger nach. Mustafa Cetinyürek traf mit einem Hammerschuss die Stange, schnappte sich den Abpraller und knallte den Ball unter die Latte zum 0:2.

Vizemeister müht sich vergeblich

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Chancen für Rennweg. In der 50. Minute legte Bernd Kovacs nach einer Flanke von rechts für Cetinyürek ab, dessen Schuss knapp über das Tor ging. In der 54. Minute tanzte Cetinyürek durch den Strafraum der Gastgeber, sein Schuss stellte jedoch kein Problem für Keeper Lazarevic dar.

Die Heimmannschaft kämpfte weiter, und in der 87. Minute hatte der eingewechselte Ahmet Orhan eine vielversprechende Gelegenheit, als er von links im Strafraum abzog. Doch Rennweg-Schlussmann Alexander Kan war zur Stelle und klärte zur Ecke. Trotz aller Bemühungen gelang es Besiktas nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach 94 Minuten ertönte der Schlusspfiff und der Rennweger SV durfte sich über einen verdienten 0:2-Sieg freuen.

Insgesamt war es ein unterhaltsames und temporeiches Spiel, das der Rennweger SV dank einer starken ersten Halbzeit und effizienter Chancenverwertung für sich entscheiden konnte. Der Vizemeister zeigte zwar ebenfalls gute Ansätze, doch am Ende fehlte das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (28380 Bonuspunkte)

Oberliga A: Besiktas : Rennw. SV - 0:2 (0:2)

42 Mustafa Cetinyürek 0:2

40 Rocco Favale 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.