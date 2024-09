Besiktas Wien triumphiert mit 3:1 gegen Wiener Akademik

Details Sonntag, 01. September 2024 18:02

"Natürlich ist das ein Aufakt, wie wir ihn uns vorgestellt haben." Der FC Besiktas Wiener Adler siegte Sonntagmittag gegen Wiener Akademik mit 3:1. Die Hausherren waren zwar überlegen, bis sie dann aber auf die Siegerstraße abbiegen konnten, dauerte es bis spät in die zweite Halbzeit. Zwei späte Tore von Yuri Haider und Görkem Ekici sorgten dann aber doch für den erfolgreichen Auftakt des Titelmitfavoriten.

Frühe Führung für Besiktas Wien

Das Spiel begann mit einer dynamischen Anfangsphase, in der beide Mannschaften ihre Spielstrategie suchten. Bereits in der 17. Minute konnte Besiktas Wien durch Oguzhan Isleyen in Führung gehen. Im weiteren Verlauf kamen die Hausherren zu einigen guten Möglichkeiten, ließen diese aber allesamt liegen. "Wir waren gut im Spiel, hatten unsere Möglichkeiten, konnten aber vor der Pause nur eine davon nutzen", so Trainer Özkan Ertürk.

Die Defensive von Besiktas Wien stand sicher und ließ selber wenig Raum für gegnerische Aktionen. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste jedoch entschlossener und konnten bereits in der 51. Minute nach einem Fehler im Spielaufbau und einem Foulspiel im Strafraum per Elfmeter den Ausgleich erzielen. Dieses Tor brachte Wiener Akademik zurück ins Spiel und sorgte für eine spannungsgeladene zweite Halbzeit.

Erfolgreicher Auftakt perfekt

Doch Besiktas Wien ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug in der 67. Minute erneut zu. Diesmal war es Yuri Haider, der nach einer präzisen Hereingabe den Ball im Netz unterbrachte und seine Mannschaft wieder in Führung brachte. Das 2:1 für Besiktas Wien stellte die Weichen auf Sieg und brachte die Zuschauer zum Jubeln.

In der Schlussphase des Spiels wurde es noch einmal hektisch. Wiener Akademik warf alles nach vorne, um den erneuten Ausgleich zu erzwingen, doch die Abwehr von Besiktas Wien hielt stand. In der 87. Minute gelang Görkem Ekici schließlich der entscheidende Treffer zum 3:1. Mit einem sehenswerten Schuss besiegelte er den Erfolg seiner Mannschaft und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Özkan Ertürk: "Vor dem Spiel waren wir natürlich sehr motiviert vor unseren Fans zu spielen und trotz der hohen Temperaturen ist es uns gut gelungen das Match zu diktieren. Neben dem 1:0 ist uns aber kein weiterer Treffer gelungen, obwohl wir gute Chancen hatten. Dann sind sie nach der Pause nach einem Fehler im Aufbau zurück ins Spiel gekommen aber wir haben dann noch zugeschlagen. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass das erste Spiel herausfordernd wird und nur die 3 Punkte zählen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft."

__________ Besiktas Wiener Adler: Volkan Tasali, Ksawery Filar, Oguzhan Isleyen, Konrad Passler, Ismail Ay, Yuri Haider, Ömer Ay, Berat Can, Enes Taskiran, Amin Mohamed (K), Erkam Bulut



Ersatzspieler: Mahdi Etemadi, Javad Mokhtari Marbini, Görkem Ekici, Yunus Yüksel, Yassine Raoufi, Marko Vujasin



Trainer: Özkan Ertürk

__________ Wiener Akademik: Halil Selimovic (K), Eren Erkul, Emel Hasanovic, Ronald Ogbeide, Tunc Bicer, Berkant Ak, Aleksandar Miladinovic, Lazar Pavlovic, Joel Schönauer, Muharrem Köse, Dejan Ninic



Ersatzspieler: Ajdin Mehuric, Halilibraim Haliibryam, Jakob Moser, Kelwin Odabaei, Sharif Osman, Nikola Pantic



Trainer: Dragan Marmat

Oberliga A: Besiktas : Wiener Akademik - 3:1 (1:0)

87 Görkem Ekici 3:1

67 Yuri Haider 2:1

51 Tunc Bicer 1:1

17 Oguzhan Isleyen 1:0

