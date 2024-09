FC Kurd Wien feiert gegen FC Inzersdorf Saisonauftakt nach Maß

Details Montag, 02. September 2024 07:58

Ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen dem FC Inzersdorf und dem FC Kurd Wien endete am Freitagabend mit einem 3:1-Sieg für die Gäste. Damit startet der Aufsteiger ganz nach Wunsch in die Saison.

Führung für FC Kurd Wien

Das erste Tor des Spiels ließ jedoch eine Weile auf sich warten. In der 37. Minute gelang es Zerdesht Alsaid vom FC Kurd Wien, den Bann zu brechen und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Gastgeber versuchten sofort, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Abwehr von FC Kurd Wien hielt stand. Trotz einiger guter Ansätze konnte FC Inzersdorf bis zur Halbzeit keinen Ausgleichstreffer erzielen. So ging es mit einem knappen 0:1 in die Pause.

Entscheidende Treffer und Ehrentor

Die zweite Halbzeit begann mit einer verstärkten Offensive des FC Kurd Wien. Bereits in der 53. Minute konnte Mohammed Osman die Führung auf 2:0 ausbauen. Dieser Treffer gab den Gästen noch mehr Sicherheit und setzte den FC Inzersdorf unter Druck.

Nur zwei Minuten später, in der 55. Minute, war es erneut der FC Kurd Wien, der jubeln durfte. Dahoud Youssef erhöhte auf 0:3 und besiegelte damit fast schon den Ausgang der Partie. Dennoch gaben sich die Spieler des FC Inzersdorf nicht auf und kämpften weiter. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 58. Minute belohnt, als Benedikt Titze den Ehrentreffer zum 1:3 erzielte. Dieser Treffer gab den Gastgebern noch einmal einen Motivationsschub, jedoch reichte die verbleibende Spielzeit nicht aus, um das Blatt noch zu wenden.

Stimme zum Spiel:

Abdullah Mousa (Sektionsleiter Kurd Wien): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Als Aufsteiger mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist natürlich super. Wir wollen natürlich auch die nächsten Wochen so erfolgreich gestalten."

Oberliga A: Inzersdorf : FC Kurd Wien - 1:3 (0:1)

58 Benedikt Titze 1:3

55 Dahoud Youssef 0:3

53 Mohammed Osman 0:2

37 Zerdesht Alsaid 0:1

Details

