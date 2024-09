Überzeugender Sieg für Kalksburg-Rodaun: 7:0 gegen FC Union 12

Details Samstag, 07. September 2024 21:12

Der 1. SC Kalksburg-Rodaun hat in der 2. Runde der Oberliga A ein deutliches Zeichen gesetzt und den FC Union 12 mit einem klaren 7:0 besiegt. Schon zur Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Alexander Horvath mit 4:0 in Führung, bevor sie in der zweiten Hälfte das Ergebnis noch weiter ausbauen konnte. FC Union 12 hatte dem offensiven Druck der Gäste wenig entgegenzusetzen und musste eine bittere Niederlage hinnehmen. "Wir haben wirklich sehr gut gespielt, wenngleich man sagen muss, dass der Gegner auch ersatzgeschwächt war", resümierte Kalksburg-Sektionsleiter Thomas Harold.

Frühe Führung durch Lazar Miletic

Der 1. SC Kalksburg-Rodaun begann das Spiel sehr offensiv und setzte die Heimmannschaft von Beginn an unter Druck. Bereits in der 18. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Lazar Miletic nutzte eine gute Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb und sie setzten ihren Angriffsdruck weiter fort.

In der 32. Minute war es dann Stefan Swoboda, der das zweite Tor für Kalksburg-Rodaun erzielte. Swoboda zeigte eine starke Leistung und erhöhte auf 2:0. Nur drei Minuten später, in der 35. Minute, baute Nikola Petrovic die Führung weiter aus. Petrovic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von FC Union 12 und schoss das 3:0.

Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte erneut Lazar Miletic, der in der 41. Minute das 4:0 erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der 1. SC Kalksburg-Rodaun in die Halbzeitpause.

Dominanz auch in der zweiten Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich Kalksburg-Rodaun dominant und ließ FC Union 12 kaum Chancen, ins Spiel zurückzukommen. In der 76. Minute erhöhte Stefan Swoboda auf 5:0. Es war sein zweiter Treffer des Spiels, und er bestätigte damit seine herausragende Form.

In den letzten Minuten des Spiels setzte Kalksburg-Rodaun noch zwei weitere Akzente. In der 90. Minute erzielte Kevin Täuber das 6:0. Der Treffer kam nach einer gut herausgespielten Kombination, die Täuber souverän abschloss. Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit machte Mahmut Koca das Ergebnis mit einem weiteren Treffer komplett. Sein Tor zum 7:0 war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Leistung von Kalksburg-Rodaun (90.+2).

Nach insgesamt 93 Minuten Spielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und der 1. SC Kalksburg-Rodaun konnte einen verdienten und deutlichen 7:0-Sieg feiern. Der FC Union 12 wird diese Niederlage analysieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder konkurrenzfähig zu sein.

Thomas Harold: "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr sehr guten Fußball gezeigt, gute Kombinationen gespielt und auch sehr effizient abgeschlossen. Union 12 war zwar auch ersatzgeschwächt aber das musst du natürlich auch erst nutzen. Nach der Pause haben wir dann etwas gebraucht, bis wir wieder so im Spiel waren wie in Halbzeit eins. Am Ende konnten wir aber noch den einen oder anderen Treffer drauflegen. Gelungener Saisonstart."

__________ Union 12: Filip Radovanovic - Lukas Ereiz, Peter Schmelzinger, Philipp Dorfstätter, Amir Besic, Manuel Gasser - Alexander Belinger, Phillip Zach (K), Luis Neuhold, Youssef Ayed - Mohammad Farooqi



Ersatzspieler: Ali Altun, Sina Mohseni, Bozidar Viduljevic, Pavlo Mykhjailov



Trainer: Paul Troindl

__________ Kalksburg-Rodaun: Vladan Pesic - Viktor Gojkovic, Leonardo Juric - Milosh Raykovich, Boris Stanojcic, Nikola Petrovic, Danilo Andelkovic, Aleksandar Stanojcic, Stefan Swoboda (K), Kevin Täuber - Lazar Miletic



Ersatzspieler: Denis Simic, Amil Kurtisi, Marcel Jager, Mahmut Koca, Jovan Savic, Alexander Horvath



Trainer: Alexander Horvath

Oberliga A: Union 12 : Kalksburg-Rodaun - 0:7 (0:4)

92 Mahmut Koca 0:7

90 Kevin Täuber 0:6

76 Stefan Swoboda 0:5

41 Lazar Miletic 0:4

35 Nikola Petrovic 0:3

32 Stefan Swoboda 0:2

18 Lazar Miletic 0:1

