Spannende Begegnung: FC Bhf Favoriten unterliegt FC Inzersdorf mit 1:2

Der FC Inzersdorf feierte heute Nachmittag mit einem 2:1 beim FC Bhf. Favoriten den ersten Saisonsieg. In einer zunächst zurückhaltenden, mit Fortdauer aber immer unterhaltsameren Begegnung, hatten beide Teams etliche Chancen und hätten eigentlich mehr Tore machen können oder müssen. Schlussendlich ging der Sieg für die Mannschaft von Trainer Thomas Haretter aber in Ordnung. "Es war ein Arbeitssieg, der aber absolut in Ordnung geht, weil wir schon auch noch deutlich mehr Tore hätten machen können", war auch Inzersdorf-Sektionsleiter Gabriel Mate überzeugt.

Standards bringen Gästen Erfolg

Das Spiel starteten beide Teams eher verhalten. Zumeist versuchte man es auf beiden Seiten mit Bällen nach vorne aber in Summe agierte man sehr abwartend. Inzersdorf versuchte es dann mit Fortdauer mit Standards und aus solchen konnte man dann auch gefährlich werden und schließlich das 1:0 erzielen. Nach einem Eckball stieg 1,90-Mann Leon Josic am höchsten und köpfte die Führung für die Haretter-Elf (27.).

Die Hausherren versuchten es im Anschluss mit vielen hohen Bällen, die die Hintermannschaft der Inzersdorfer aber gut im Griff hatte. Wenig später legte man selber nach. Nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr der Gastgeber, jagte Andreas Lenner den Ball aus knapp 40 Metern über den gegnerischen Torhüter in die Maschen (38.) - Marke Traumtor.

Chancen auf beiden Seiten

Nach der Pause hatte Bahnhof Favoriten wieder einige Standards, Inzersdorf aber die großen Chancen. Selim verpasste das 3.0 und jagte die Kugel über das gegnerische Tor. Kurz darauf verdribbelte sich Josic, der Torschütze zum 1:0, vor dem Torhüter der Gastgeber. Die Hausherren hatten bei einem Lattentreffer nach einem Freistoß Pech.

In der Schlussphase hatte Inzersdorf Möglichkeiten auf die Entscheidung aber Bahnhof Favoriten kam noch auf 1:2 heran, weil Inzersdorf den Ball nicht wegbekam. Es blieb schlussendlich aber beim knappen aber verdienten Erfolg.

Gabriel Mate: "Der Sieg geht aus meiner Sicht absolut in Ordnung. Wir hätten mehr Tore machen können bzw. müssen, Bahnhof aber ebenso. Es war aber natürlich auch ein Arbeitssieg, der gerade für unsere junge Mannschaft sehr lehrreich war. Da sind doch viele dabei, die letzte Saison noch in einer höheren Liga aber in der U23 gespielt haben und Erwachsenenfußball ist dann doch etwas anderes. Nächste Runde geht es gegen den Triester SC, die jetzt auch gewonnen haben. Für den FC Inzersdorf wird es aber eine richtig schwierige Saison."

__________ FC Bhf. Favoriten: Patrick Pernitsch, Mario Probst, Emir Sukurica, Akin Durak, Mario Puza, Marcel Rader, Stefan Kasmader (K), Ebenezer Sagoe, Christian Eder, Andiver Antonio Diaz Dotel, Zafer Yildirim



Ersatzspieler: Denis Husic, Nnamdi Sieber, Philipp Rösner, Johannes Frühstück, Mohamad Barakat, Hichem Ben Nasr



Trainer: Kurt Seifert

__________ Inzersdorf: Daniel Vondrasek, Veljko Portic, Darko Bogdanic, Sascha Flasch, Andreas Lenner, Selim Koc, Niklas Gobauer, Leon Josic, Benedikt Titze (K), Thomas Stedronsky, Lukas Hoffmann



Ersatzspieler: Knud Bethke, George-Petrisor-Sorin Ponoran, Hasan Ay, Stefan Bogojevic, Philipp Glanzer, Luka Ljoljic



Trainer: Thomas Haretter

