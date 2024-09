Triester S.C. triumphiert mit 4:0 über Liesing ASK

Details Samstag, 07. September 2024 22:26

Der Triester S.C. feierte Samstagnachmittag einen klaren 4:0-Sieg gegen den Liesing ASK. Die Partie wurde von Anfang an von der Heimmannschaft dominiert, die ihre Chancen konsequent nutzte und die Gäste aus Liesing kaum zur Entfaltung kommen ließ. Besonders Clemens Hollenstein glänzte mit zwei Treffern und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei. "Letzte Woche haben es leider nicht geschafft unsere Chancen zu nutzen, diesmal war das deutlich besser", freute sich auch Christian Klein, Trainer der Gastgeber über den Erfolg.

Triester S.C. geht früh in Führung

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 13. Minute konnte Gerhard Murauer nach einem Stangelpass den Triester S.C. in Führung bringen. Sein Treffer zum 1:0 setzte den ersten Akzent und ließ die Hausherren jubeln. Die frühe Führung spielte dem Triester S.C. in die Karten, der sich daraufhin in der Defensive sicher präsentierte und nur wenige Chancen des Liesing ASK zuließ.

In der 36. Minute baute Roman Poindl die Führung auf 2:0 aus. Nach einem schönen Pass scheiterte er zunächst an Liesing-Keeper Benjamin Beslic, der Nachschuss saß dann aber. Damit ging es wenig später auch in die Pause.

Hollenstein als Matchwinner

Nach der Halbzeitpause setzte der Triester S.C. seine Dominanz fort. Clemens Hollenstein, der bereits in der ersten Hälfte einige gute Aktionen hatte, konnte in der 49. Minute nach einem Konter auf 3:0 erhöhen. Dieses Tor war die Vorentscheidung in der Partie.

Marcus Hauke musste knapp 15 Minuten vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz. Liesing vergab in dieser Phase einen Elfmeter, der Ball klatschte an die Innenstange. Am Ende setzte Hollensteiner noch einen drauf, machte das 4:0 und sorgte damit für den Endstand (86.).

Christian Klein: "Letzte Woche hätten wir uns gegen Wacker schon Punkte verdient, diesmal haben wir uns für die Leistung belohnt. Natürlich war der Spielverlauf auch auf unserer Seite, da läuft es sich dann auch deutlich leichter. So wollen wir weitermachen."

__________ Triester: Raimund Donev, Roman Poindl (K), Moritz Bösch, Luis Schiller, Johannes Giselbrecht, Daniel Hondt, Markus Klein, Clemens Hollenstein, Marcus Hauke, Gerhard Murauer, Fabian Wlcek



Ersatzspieler: Stefan Piskor, Serhat Cuhadar, Mendrit Hoti, Dominik Töplitz, Elias Jonach



Trainer: Christian Klein

__________ Liesing ASK: Benjamin Beslic - Ahmed Mahmoud, Marcel Schütz, Hüdayi Sarar, Annes Avdicausevic - Abdurahman Huseinbegovic (K), Evan Muhammad, Filip Knezevic, Kamal Berro, Maurice Schütz - Emre Sentürk



Ersatzspieler: Thomas Kramer, Dyar Rashid, Haris Jelic, Mustafa Abdel-Hamied, Ibrahim Yayla, Wassiou Tabekassim



Trainer: Markus Schütz

Oberliga A: Triester : Liesing ASK - 4:0 (2:0)

86 Clemens Hollenstein 4:0

49 Clemens Hollenstein 3:0

36 Roman Poindl 2:0

13 Gerhard Murauer 1:0

