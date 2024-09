Spielabbruch! Wiener Unterhaus-Kicker verpasst Schiedsrichter Kopfstoß

Details Sonntag, 08. September 2024 21:47

FC Kurd Wien gegen KSV Ankerbrot - das hieß es am Sonntag in der Oberliga A in Wien. Es war eine spannende Partie erwartet worden, allerdings war der Fußball plötzlich gänzlich im Hintergrund. Denn das Spiel wurde abgebrochen, nachdem einem Akteur völlig die Sicherungen durchgebrannt waren.

Kürzlich feierte Kurd Wien noch den Meistertitel, nun brannten einem Kicker die Sicherungen durch und er verpasste dem Schiedsrichter einen Kopfstoß

Völlig eskaliert

Was war passiert? Es war die zweite Halbzeit der Begegnung, als ein Kurd-Spieler einen Ankerbrot-Kicker dunkelrot-würdig von den Beinen holte und dafür auch ausgeschlossen wurde.

Damit war die Situation aber noch nicht geklärt, denn ein Mitspieler des Aufsteigers dürfte mit der Entscheidung des Schiris alles andere als zufrieden gewesen sein. Er stellte den Schiedsrichter und verpasste diesem Augenblicke darauf einen Kopfstoß.

Die Partie wurde wenig überraschend sofort abgebrochen.

Abdullah Mousa, Sektionsleiter von Kurd Wien: "Es ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen, was am Platz passiert, aber natürlich geht ein Kopfstoß nicht. Wir müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Der Spieler hat völlig überreagiert. Hier geht es auch um Vorbildwirkung."

