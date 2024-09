Verdienter 4:2-Sieg für KSV Ankerbrot gegen Bhf Favoriten bei schwierigen Bedingungen

Die meisten Spiele in Wien und im niederösterreichen Unterhaus fielen dem Wetter zum Opfer. Die Partie der dritten Runde der Oberliga A zwischen dem KSV Ankerbrot Monte Laa fand hingegen statt und die Gastgeber setzten sich mit 4:2 gegen den FC Bhf Favoriten durch. In der Anker Arena zeigten beide Mannschaften großen Einsatz und lieferten sich ein packendes Duell, bei dem die Gastgeber letztlich die Oberhand behielten und mit dem dritten Saisonsieg die Tabellenführung übernahmen. Trotz schwieriger Wetterbedingungen und starkem Wind sahen die Zuschauer sechs Tore und viele spannende Szenen.

Torreiche und spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der achten Minute setzte sich Ivan Jakimovski nach einer Ecke von links durch und köpfte den Ball ins rechte Eck. Dieser frühe Treffer zum 1:0 für Ankerbrot setzte die Gäste unter Druck, doch diese zeigten sich unbeeindruckt und antworteten schnell. Nur zwei Minuten später gelang Mohamad Barakat der Ausgleich für Bhf Favoriten mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange beirren und stellten in der 21. Minute die Führung wieder her. Kevin Deda setzte sich nach einem Lochpass an der Strafraumgrenze durch, umkurvte Torwart Patrick Pernitsch und traf aus spitzem Winkel zum 2:1. Es folgte eine Phase intensiven Spiels, bei der beide Mannschaften gefährliche Angriffe starteten.

In der 27. Minute baute Kevin Muckenhuber die Führung für Ankerbrot aus. Nach einem Dribbling im Strafraum traf er aus elf Metern flach ins rechte Eck und stellte auf 3:1. Doch auch diesmal ließen die Gäste nicht locker. Akin Durak verkürzte in der 35. Minute per direktem Eckball von links auf 3:2, was für zusätzliche Spannung sorgte.

Entscheidung in Minute 79

Nach der Halbzeitpause änderte sich wenig am intensiven Spielverlauf. Die schwierigen Wetterbedingungen mit starkem Wind machten das Spiel für beide Mannschaften nicht einfacher. Es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch zunächst blieben weitere Tore aus. Der starke Wind und das nasskalte Wetter machten das Spiel in dieser Phase besonders schwer.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute: Edmond Bytyqi erzielte das 4:2 für Ankerbrot und sorgte damit für die Vorentscheidung. Dieser Treffer nahm den Gästen aus Favoriten endgültig den Wind aus den Segeln.

In der Schlussphase versuchte Bhf Favoriten noch einmal alles, um das Spiel zu drehen, doch Ankerbrot verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Chancen zu. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 4:2-Sieg für Ankerbrot. Damit sicherten sich die Gastgeber wichtige Punkte in der Oberliga A und zeigten eine starke Leistung vor heimischem Publikum.

Aufstellungen:

Ankerbrot:

Onur Öztürk, Ilirjan Kokollari, Niko Dokic, Kushtrim Salijaj (K/80. Fatih Ünlü), Kevin Muckenhuber, Kevin Deda, Abdull Monem Alkhaled (69. Edmond Bytyqi), Ivan Jakimovski, Mirac Celebi, Dodou Secka, Alberin Kokollari (69. Vigan Veliu)

Ersatzspieler: Hakan Sahingöz, Edmond Bytyqi, Vigan Veliu, Fatih Ünlü, Ensar Akalin, Dino Cesovic

Trainer: Ljulzim Bojku

FC Bhf. Favoriten:

Patrick Pernitsch, Mario Probst, Emir Sukurica, Johannes Frühstück, Akin Durak, Mohamad Barakat, Ebenezer Sagoe, Andiver Antonio Diaz Dotel, Philipp Rösner, Hichem Ben Nasr (HZ. Julian Maurer), Zafer Yildirim (K)

Ersatzspieler: Denis Husic, Nnamdi Sieber, Julian Maurer, Marcel Rader, Lucas Zoetemelk, Justin Puza

Trainer: Kurt Seifert

Gelbe Karten:

Kushtrim Salijaj (68. Kritik), Kevin Deda (92. Unsportl.) bzw. Philipp Rösner (42. Unsportl.)

Schiedsrichter: Ahmed Nuhic, Vojislav Kostic (1. Assistent) und Nedeljko Laus (2. Assistent).

Franz-Hölbl-Anlage, 20 Zuseher

