FC Inzersdorf feiert Sieg gegen Triester S.C.

Details Samstag, 14. September 2024 12:22

Der FC Inzersdorf setzte sich in einem vom Schlechtwetter geprägten Spiel der Oberliga A mit 2:0 gegen den Triester S.C. durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Gastgeber in der zweiten Hälfte zwei Treffer erzielen und sich somit den Sieg sichern.

Taktische erste Halbzeit

Die Begegnung zwischen dem FC Inzersdorf und Triester S.C. begann ohne großes Abtasten. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an eine hohe Intensität, jedoch fehlten zunächst die zwingenden Torchancen - auch dem Wetter geschuldet, immerhin regnete es zum Zeitpunkt der Partie bereits 24 Stunden. Die Defensivreihen standen sicher und ließen kaum Möglichkeiten zu. Der FC Inzersdorf versuchte, das Spiel zu kontrollieren und zeigte sich mit guten Ballstafetten, während Triester S.C. auf Konter lauerte.

Die besten Chancen resultierten aus Standardsituationen, die aber entweder von den Torhütern entschärft oder von den Verteidigern geblockt wurden. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann Fahrt auf. Der FC Inzersdorf drängte nun auf den Führungstreffer und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 56. Minute war es schließlich soweit: Sascha Flasch brachte den FC Inzersdorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Jubel auf den Rängen war groß, und das Tor beflügelte die Heimmannschaft sichtlich.

Triester S.C. versuchte nun, den Ausgleich zu erzielen, und stellte auf eine offensivere Taktik um. Dies eröffnete jedoch dem FC Inzersdorf mehr Räume zum Kontern. Die Gäste konnten sich zwar einige Male in aussichtsreiche Positionen spielen, doch die Defensive der Hausherren blieb aufmerksam und vereitelte alle Angriffsversuche.

In der 78. Minute dann die Vorentscheidung: Andreas Lenner erzielte nach einer Standardsituation per Kopf das 2:0 für den FC Inzersdorf. In den letzten Minuten der Partie verwaltete der FC Inzersdorf die Führung souverän und ließ keine Zweifel mehr am Ausgang des Spiels aufkommen.

Stimme zum Spiel:

Peter Stanek (Obmann Inzersdorf): "Wir wollten das Spiel unbedingt spielen anstatt unter der Woche. Natürlich war es eine schwierige Partie aufgrund des Wetters, aber ich denke es war für beide Teams gleich. Der Sieg ist meines Erachtens okay. Wir haben in der zweiten Halbzeit die Tore dann auch gemacht. Wir sind natürlich glücklich über die drei Punkte."

Oberliga A: Inzersdorf : Triester - 2:0 (0:0)

78 Andreas Lenner 2:0

56 Sascha Flasch 1:0

