Nur einer statt drei Punkten - Inzersdorf verpasst Sieg in Liesing

Details Montag, 23. September 2024 11:50

Der FC Inzersdorf verpasste Samstagnachmittag im Auswärtsspiel gegen Liesing ASK einen Auswärtssieg, musste sich mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Hausherren gingen in der ersten Halbzeit in Führung, den Gästen gelang nach der Pause der verdiente Ausgleich. Dass am Ende nicht mehr als ein Zähler rausschaute, war auch für Inzersdorf-Sektionsleiter Gabriel Mate schade: "In Anbetracht der Umstände und dass uns drei Offensivkräfte gefehlt haben, nehmen wir den Punkt aber trotzdem gerne mit".

Unachtsamkeit führt zu Rückstand

Liesing hatte in den ersten knapp 20 Minuten mehr vom Spiel, Inzersdorf ließ aber keine gefährliche Torchance zu. Selber hatte man solche, konnte diese aber nicht nutzen. Nach einer Unachtsamkeit und einem scharfen Querpass gelang Yosef Abdou dann aber die etwas überraschende Führung für die Hausherren (38.). "Uns wurde danach ein Tor wegen Abseits, das aus unserer Sicht keines war, aberkannt", hoffe Mate unmittelbar danach auf den Ausgleich. Das Schiedsrichterteam habe sich aus seiner Sicht aber ohnehin schwach präsentiert, die Spieler an der viel zu lange Leine gehalten. Die Folge: einige grenzwertige Fouls.

Inzersdorf kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Inzersdorf ein ähnliches Gesicht. Die Gäste kamen mit neuer Energie aus der Kabine und erhöhten den Druck auf die Defensive von Liesing ASK. In der 53. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Selim Koc nach einer schönen Einzelaktion unbedrängt den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte.

In weiterer Folge hatten die Gäste wieder gute Möglichkeiten, Liesing brachte das Remis aber über die Zeit.

Gabriel Mate: "In Summe sind es natürlich zwei verlorene Punkte. Wir hatten mehr vom Spiel, die besseren und vor allem mehr Chancen und hätten da auch noch weitere Tore machen können bzw. müssen. Wir waren aber offensiv auch gehandicapt. Mit den Ausfällen nehmen wir den Punkt also mit. Nächste Woche geht es gegen Wacker Wien, das wird wieder enorm schwer, weil wir in der Offensive aktuell nicht gut besetzt sind. Da sind wir aber dran und wollen im Winter nachbessern."

Oberliga A: Liesing ASK : Inzersdorf - 1:1 (1:0)

53 Selim Koc 1:1

38 Yosef Abdou 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.