Besiktas Wien triumphiert mit 5:2 gegen FC Kurd Wien

Details Montag, 23. September 2024 18:33

In einem einseitigen Spiel der 4. Runde der Oberliga A setzte sich Besiktas Wien gegen den FC Kurd Wien mit 5:2 durch. Trotz eines ausgeglichenen Beginns und einer zwischenzeitlichen Führung der Gastgeber, drehte Besiktas Wien das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Besonders herausragend war Ismail Ay, der mit seinen Toren maßgeblich zum Sieg beitrug.

Spannender Auftakt und erste Tore

Der FC Kurd Wien und Besiktas Wien begannen das Spiel mit viel Energie und Elan. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 28. Minute durch Ismail Ay in Führung. Der FC Kurd Wien ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 33. Minute gelang Zerdesht Alsaid der Ausgleichstreffer zum 1:1.

Besiktas Wien musste kurz vor der Halbzeitpause einen Rückschlag hinnehmen, als Oguzhan Isleyen in der 41. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl hielt Besiktas Wien dem Druck der Gastgeber stand, und es ging mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Dominante zweite Halbzeit von Besiktas Wien

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu, und Besiktas Wien setzte erste Akzente. In der 58. Minute brachte erneut Ismail Ay die Gäste mit 2:1 in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Mohamed Zetoun in der 62. Minute erhöhte den Spielstand auf 3:1 zugunsten von Besiktas Wien.

Der FC Kurd Wien musste in der 71. Minute einen weiteren Rückschlag verkraften, als Matin Hussein mit Rot vom Platz gestellt wurde. Dies nutzte Besiktas Wien gnadenlos aus. Ismail Ay traf in der 75. Minute erneut und stellte den Spielstand auf 4:1. Nur zwei Minuten später markierte Ay seinen vierten Treffer des Tages zum 5:1, womit das Spiel praktisch entschieden war.

Trotz des klaren Rückstands gab der FC Kurd Wien nicht auf. In der 87. Minute gelang Helem Suliman der Anschlusstreffer zum 2:5, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik darstellte. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und Besiktas Wien feierte einen verdienten 5:2-Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel:

Abdullah Mousa (Sektionsleiter Kurd Wien): "Wir haben es verdient, gegen Besiktas zu verlieren. Unsere Spieler waren nicht konzentriert. Beim Fußball geht es um Sieg und Niederlage, und wir hoffen, dass wir bald auf die Erfolgsspur zurückkehren."

Oberliga A: FC Kurd Wien : Besiktas - 2:5 (1:1)

87 Helem Suliman 2:5

77 Ismail Ay 1:5

75 Ismail Ay 1:4

62 Eigentor durch Mohamed Zetoun 1:3

58 Ismail Ay 1:2

33 Zerdesht Alsaid 1:1

28 Ismail Ay 0:1

