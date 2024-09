Besiktas Wien setzt sich gegen FC Union 12 durch

In einem Duell der 3. Runde der Oberliga A setzte sich Besiktas Wien mit 3:1 gegen den FC Union 12 durch. Vor heimischem Publikum zeigten die Wiener Adler eine überzeugende Leistung und sicherten sich wichtige drei Punkte. Dabei eröffnete Beytullah Tiryaki den Torreigen für die Gastgeber, ehe Ismail Ay und Burak Celik die weiteren Treffer erzielten. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Phillip Zach konnten die Gäste nicht zurückkommen.

Dominante erste Hälfte der Wiener Adler

Die Gastgeber starteten furios in die Partie und setzten die Gäste von Beginn an unter Druck. Schon in der 10. Minute gab es die erste gefährliche Szene, als Ismail Ay nach einer Flanke von rechts den Ball knapp am Tor vorbei setzte. Besiktas ließ nicht nach und erarbeitete sich weitere Chancen. In der 29. Minute zeigte Ismail Ay sein technisches Können, als er im Strafraum drei Verteidiger ausspielte, sein Schuss jedoch knapp am kurzen Eck vorbei ging.

Wenig später war es dann Beytullah Tiryaki, der nach einer Hereingabe von rechts den Ball zunächst knapp verpasste, aber im zweiten Anlauf die Führung für die Gastgeber erzielte. In der Folge blieb Besiktas Wien am Drücker und verzeichnete klare Vorteile in der ersten Halbzeit. Union 12 hingegen fand kaum ins Spiel und musste sich mit dem 1:0-Halbzeitstand zufriedengeben.

Celik macht den Deckel drauf

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Besiktas setzte seine Dominanz fort, konnte jedoch zunächst keine weiteren Treffer erzielen. Dies rächte sich in der 55. Minute, als Phillip Zach die erste gute Möglichkeit der Gäste nutzte und mit einem Schuss aus 10 Metern zum 1:1 ausglich.

Doch die Wiener Adler ließen sich davon nicht beirren und spielten weiter offensiv. In der 74. Minute erhielten die Gastgeber einen Elfmeter aufgrund eines Handspiels, den Ismail Ay sicher verwandelte und Besiktas Wien wieder in Führung brachte. Union 12 versuchte in der Schlussphase nochmals alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 83. Minute sorgte ein Freistoß von Youssef Ayed für Gefahr, doch Torhüter Stefan Lazarevic konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken. Bei einer Doppelchance von Union 12 kurz vor Schluss, konnte weder Youssef Ayed noch Gideon Glaser den Ball im Tor unterbringen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 95. Minute, als Burak Celik nach einer Vorlage von Ismail Ay mit einem Flachschuss ins linke Eck das 3:1 erzielte. Unmittelbar darauf beendete Schiedsrichter Heinzl das Spiel. Die Wiener Adler zeigten eine starke Leistung und belohnten sich mit drei wichtigen Punkten.

Aufstellungen:

Besiktas Wiener Adler:

Stefan Lazarevic, Ksawery Filar, Marko Vujasin (56. Taner Köse), Ismail Ay, Yuri Haider, Beytullah Tiryaki (71. Martin Angelov), Ömer Ay (80. Görkem Ekici), Berat Can (71. Konrad Passler), Enes Taskiran (56. Burak Celik), Amin Mohamed (K), Eyüp Güner

Ersatzspieler: Taner Köse, Konrad Passler, Martin Angelov, Görkem Ekici, Burak Celik, Saffet Altay

Trainer: Özkan Ertürk

Union 12:

Maximilian Gutmann - Amir Besic (86. Mohammad Farooqi), Lukas Ereiz (86. Hadis Zukanovic), Peter Schmelzinger, Philipp Dorfstätter, Manuel Gasser - Phillip Zach (K/78. Luis Neuhold), Gideon Glaser, Florian Hladovsky, Thomas Weigelhofer, Youssef Ayed

Ersatzspieler: Filip Radovanovic, Florian Tschiderer, Christoph Baumann, Hadis Zukanovic, Luis Neuhold, Mohammad Farooqi

Trainer: Paul Troindl

Gelbe Karten:

Kwasery Filar (72. Foul) bzw. Peter Schmelzinger (40. Unsportl.), Gideon Glaser (51. Unsportl.), Lukas Ereiz (72. Unsportl.).

Schiedsrichter: Patrick Heinzl, Constantin Ciocirlan (1. Assistent) und Sascha Weis (2. Assistent).

LAC-Platz, 40 Zuseher.

Oberliga A: Besiktas : Union 12 - 3:1 (1:0)

95 Burak Celik 3:1

75 Ismail Ay 2:1

55 Phillip Zach 1:1

31 Beytullah Tiryaki 1:0

