Torreiches Unentschieden zwischen SC Gradisce und Rennweger SV

Das Aufeinandertreffen von SC Gradisce und Rennweger SV in der dritten Runde der Oberliga A endete mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Die Zuschauer wurden mit sechs Toren bestens unterhalten. Besonders Dominik Polster und Mustafa Cetinyürek stachen in diesem intensiven Match mit jeweils zwei Treffern heraus.

Blitzstart von SC Gradisce

SC Gradisce begann die Partie mit viel Schwung und setzte Rennweger SV früh unter Druck. Bereits in der 5. Minute gelang dem Heimteam der erste Treffer des Spiels. Burak Özgan traf nach einer schnellen Kombination zum 1:0. Dieser frühe Treffer gab SC Gradisce die notwendige Sicherheit und sie dominierten die erste Halbzeit. Trotz einiger Bemühungen des Rennweger SV, den Ausgleich zu erzielen, blieb es bis zur Halbzeitpause beim 1:0 für die Gastgeber.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für Rennweger SV. Bereits in der 46. Minute gelang Mustafa Cetinyürek der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur wenige Minuten später, in der 50. Minute, schlug Cetinyürek erneut zu und brachte den Rennweger SV mit 1:2 in Führung. Der schnelle Doppelschlag schockte SC Gradisce, die sich nun gezwungen sahen, wieder mehr nach vorne zu spielen.

SC Gradisce zeigte jedoch Kampfgeist und bewies, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben. In der 56. Minute war es Dominik Polster, der für die Gastgeber den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Spiel war wieder offen und beide Mannschaften suchten die Entscheidung.

In der 81. Minute gelang Dominik Polster mit seinem zweiten Treffer des Abends die erneute Führung für SC Gradisce. Das 3:2 ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln und es schien, als könnten sie die Partie für sich entscheiden. Doch Rennweger SV gab nicht auf und kämpfte bis zur letzten Minute.

Last-Minute-Ausgleich

In der 90. Minute wurde der Kampfgeist der Gäste belohnt. Radovan Mitrovic erzielte den Ausgleichstreffer zum 3:3 und sicherte Rennweger SV einen Punkt in diesem packenden Duell. Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem verdienten Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Die Mannschaft kämpft immer bis zum Schluß, nur diesmal waren wir in den letzten Minuten nicht mehr konzentriert beim Spiel. Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden,im nächsten Spiel gegen Kurd müssen wir uns steigern. Ich bin überzeugt dass wir mit Volldampf ins Spiel gehen."

Oberliga A: Gradisce : Rennw. SV - 3:3 (1:0)

92 Radovan Mitrovic 3:3

81 Dominik Polster 3:2

56 Dominik Polster 2:2

50 Mustafa Cetinyürek 1:2

46 Mustafa Cetinyürek 1:1

5 Burak Özgan 1:0

