Torfestival in der zweiten Halbzeit: Ankerbrot triumphiert mit 5:0 gegen Liesing ASK

Der KSV Ankerbrot Monte Laa hat in der 5. Runde der Oberliga A einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den Liesing ASK gefeiert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit zündete das Team von Trainer Ljulzim Bojku in den zweiten 45 Minuten den Turbo und erzielte gleich fünf Tore. Kevin Muckenhuber war mit vier Treffern der Mann des Abends und führte seine Mannschaft zum klaren Sieg.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen Ankerbrot und Liesing ASK war von einer defensiven Stabilität beider Teams geprägt. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und konzentrierten sich darauf, keine Fehler zu machen. Es gab zwar die eine oder andere Chance, speziell auf Seiten der Hausherren, doch die Abwehrreihen und Torhüter waren stets zur Stelle, um die Angriffe zu entschärfen. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb die erste Hälfte torlos und endete mit einem 0:0.

Kevin Muckenhuber eröffnet das Torfestival

Die zweite Halbzeit begann wesentlich dynamischer und offensiv ausgerichteter. In der 61. Minute fiel das erlösende erste Tor für Ankerbrot. Kevin Muckenhuber war zur Stelle und netzte zum 1:0 ein. Dieses Tor löste den Knoten, denn nur zehn Minuten später war es erneut Muckenhuber, der für Ankerbrot traf und das 2:0 markierte. Die Gäste aus Liesing hatten dem Sturmlauf von Ankerbrot nichts mehr entgegenzusetzen.

Kevin Muckenhuber hatte an diesem Abend scheinbar noch nicht genug und erzielte in der 79. Minute seinen dritten Treffer zum 3:0. Der Hattrick war perfekt, und Muckenhuber zeigte, warum er ein Schlüsselspieler für Ankerbrot ist. Das Spiel war nun endgültig entschieden, doch die Hausherren hatten noch nicht genug.

In der 82. Minute sah Wassiou Tabekassim auch noch die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Nur drei Minuten nach diesem Platzverweis schlug Kevin Muckenhuber erneut zu und machte mit seinem vierten Tor das 4:0 perfekt. Eine grandiose Leistung des Stürmers, der an diesem Abend nicht zu stoppen war.

Dokic setzt den Schlusspunkt

Das Torfestival war damit noch nicht beendet. In der letzten regulären Spielminute erzielte Niko Dokic den fünften Treffer für Ankerbrot und setzte den Schlusspunkt zum 5:0. Die Zuschauer erlebten eine beeindruckende Vorstellung ihres Teams, das vor allem in der zweiten Halbzeit brillierte und den Gegner förmlich überrollte. Die Gastgeber dominierten das Spiel und zeigten sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive von ihrer besten Seite.

__________ Ankerbrot: Dino Cesovic, Niko Dokic, Kushtrim Salijaj (K), Kevin Muckenhuber, Kevin Deda, Edmond Bytyqi, Vigan Veliu, Abdull Monem Alkhaled, Mirac Celebi, Dodou Secka, Miriton Kokollari



Ersatzspieler: Arda Kanar, Ilirjan Kokollari, Fatih Ünlü, Egzon Zukaj, Adem Tabakovic, Ensar Akalin



Trainer: Ljulzim Bojku

__________ Liesing ASK: Benjamin Beslic - Annes Avdicausevic, Marcel Schütz, Hüdayi Sarar, Ahmed Mahmoud - Abdurahman Huseinbegovic (K), Evan Muhammad, Maurice Schütz, Yosef Abdou, Kamal Berro, Filip Knezevic -



Ersatzspieler: Thomas Kramer, Emre Sentürk, Milos Vlaketic, Wassiou Tabekassim, Mustafa Abdel-Hamied, Ibrahim Yayla



Trainer: Markus Schütz

Oberliga A: Ankerbrot : Liesing ASK - 5:0 (0:0)

90 Niko Dokic 5:0

82 Kevin Muckenhuber 4:0

79 Kevin Muckenhuber 3:0

71 Kevin Muckenhuber 2:0

61 Kevin Muckenhuber 1:0

