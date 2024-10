SC Gradisce besiegt FC Kurd Wien mit 3:1 nach starkem Comeback

Details Montag, 30. September 2024 21:33

In der fünftenn Runde in der Oberliga A gelang es dem SC Gradisce, nach einem frühen Rückstand zurückzukommen und den FC Kurd Wien mit 3:1 zu schlagen. Trotz eines anfänglichen Rückschlags bewies die Heimmannschaft bemerkenswerten Kampfgeist und sicherte sich letztendlich den verdienten Sieg. Mustafa Sari spielte dabei eine entscheidende Rolle und erzielte zwei wichtige Tore für den SC Gradisce.

Früher Rückschlag für SC Gradisce

Der SC Gradisce startete mit großen Ambitionen in die Partie, wurde jedoch bereits in der 12. Minute kalt erwischt. Mohammed Osman vom FC Kurd Wien nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung des SC Gradisce aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer intensiven Abwehrschlacht, in der beide Teams um die Kontrolle im Mittelfeld rangen. Der SC Gradisce versuchte immer wieder, gefährliche Angriffe zu starten, scheiterte jedoch an der gut organisierten Defensive des FC Kurd Wien. So ging es mit einem knappen 0:1 Rückstand für die Gastgeber in die Pause.

Comeback des SC Gradisce

Nach der Halbzeitpause kam der SC Gradisce wie verwandelt aus der Kabine. Die Mannschaft zeigte von Beginn an mehr Entschlossenheit und erhöhte den Druck auf die Abwehr des FC Kurd Wien. In der 63. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Mustafa Sari erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Tor keimte bei den Fans des SC Gradisce neue Hoffnung auf, dass das Spiel doch noch gedreht werden könnte.

Nur sechs Minuten später war es dann erneut Mustafa Sari, der sich in die Torschützenliste eintrug. Mit einem präzisen Schuss brachte er den SC Gradisce in der 69. Minute mit 2:1 in Führung. Die Heimmannschaft drehte das Spiel somit innerhalb weniger Minuten zu ihren Gunsten.

In den verbleibenden Minuten der Partie versuchte der FC Kurd Wien, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Defensive des SC Gradisce stand nun sicher und ließ kaum noch Chancen zu. Stattdessen setzte der SC Gradisce in der 85. Minute den Schlusspunkt: Dominik Polster erzielte das 3:1 und besiegelte damit den Sieg für die Gastgeber. Mit diesem Treffer war der Widerstand des FC Kurd Wien endgültig gebrochen.

Stimme zum Spiel:

Helmur Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Wie schon gesagt, wir sind gut drauf und sehr ehrgeizig und sind gut ins Spiel gekommen, wir versuchen wie immer mit vollem Einsatz das Spiel zu dominieren.Selbst der Halbzeitstand konnte uns nicht schwächen. Ich bin stolz auf die Leistung der Manschaft und des Trainers, der mit seinen taktischen Wechseln das Spiel zu unseren gunsten entschieden hat. Es ist immer eine Freude beim Spiel zuzusehen."

Oberliga A: Gradisce : FC Kurd Wien - 3:1 (0:1)

85 Mustafa Sari 3:1

69 Dominik Polster 2:1

63 Mustafa Sari 1:1

12 Mohammed Osman 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.