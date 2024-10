SC Gradisce bleibt souverän gegen Bhf Favoriten

Details Samstag, 05. Oktober 2024 23:24

In einem torreichen Spiel der sechsten Runde der Oberliga A setzte sich SC Gradisce mit 4:1 gegen den FC Bhf Favoriten durch. Während die Hausherren nur zu einem Treffer durch Lucas Zoetemelk kamen, dominierte vor allem Burak Özgan das Spielgeschehen mit einem Dreierpack. Die Gäste legten den Grundstein für ihren Sieg bereits in der ersten Halbzeit und ließen den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung.

Frühe Führung für SC Gradisce

SC Gradisce startete stark in die Partie und setzte die Heimmannschaft von Beginn an unter Druck. Bereits in der 22. Minute gelang Philipp Schroll das erste Tor des Spiels, als er nach einem präzisen Zuspiel den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Diese frühe Führung verlieh den Gästen weiteres Selbstvertrauen und sie blieben die dominierende Mannschaft auf dem Feld.

Nur wenige Minuten später, in der 25. Minute, war es erneut SC Gradisce, das seine Überlegenheit in ein Tor ummünzte. Burak Özgan bewies seine Klasse und traf zum 0:2, indem er die Defensive von Bhf Favoriten geschickt umspielte und den Ball sicher verwandelte. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen, während Bhf Favoriten Mühe hatte, ins Spiel zu finden.

Bhf Favoriten mit kurzem Hoffnungsschimmer

Nach der Pause kam Bhf Favoriten entschlossen aus der Kabine und zeigte sich kämpferischer. Bereits in der 48. Minute gelang es Lucas Zoetemelk, den Anschlusstreffer zum 1:2 zu erzielen. Mit diesem Treffer keimte bei den Gastgebern kurzzeitig Hoffnung auf, das Spiel doch noch drehen zu können. Zoetemelk nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Gradisce aus und verkürzte gekonnt.

Doch die Freude währte nur kurz. In der 54. Minute stellte Burak Özgan den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, als er erneut traf und auf 1:3 erhöhte. Özgan war an diesem Tag nicht zu stoppen. Bhf Favoriten versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen.

In der 70. Minute machte Burak Özgan mit seinem dritten Treffer zum 1:4 alles klar und besiegelte den Sieg für SC Gradisce. Özgan krönte seine hervorragende Leistung mit einem Dreierpack und war der überragende Spieler auf dem Platz.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "In der ersten Hälfte zeigte sich, dass wir wie immer ehrgeizlg um jeden Ball kämpfen. Die 2:0-Führung war uns aber nicht genug. Spielerisch konnten wir gute Akzente setzen, der Endstand ist gerechtfertigt, die Schiedsrichter Leistung lässt aber sehr zu wünschen übrig, ein festes Lob an meine Buam."

Oberliga A: Bhf Favoriten : Gradisce - 1:4 (0:2)

70 Burak Özgan 1:4

54 Burak Özgan 1:3

48 Lucas Zoetemelk 1:2

25 Burak Özgan 0:2

22 Philipp Schroll 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.