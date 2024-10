Besiktas Wien dominiert Triester S.C. mit einem eindrucksvollen 5:1-Sieg

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 16:37

In der sechsten Runde der Oberliga A (W) trafen Union Triester S.C. und Besiktas Wien aufeinander. Die Gäste zeigten dabei eine überlegene Leistung und setzten sich deutlich mit 5:1 durch. Bereits zur Halbzeit führte ein überlegenes Besiktas mit 3:0 und legte in der zweiten Halbzeit noch zwei weitere Treffer nach. "Wir haben unseren besten Start in den letzten vier Saisons hingelegt", so Besiktas-Trainer Özkan Ertürk.

Überlegene erste Halbzeit der Gäste

Besiktas Wien setzte von Anfang an trotz des nassen Rasens und großen Platzes auf Offensivdruck und kontrollierte das Spielgeschehen. Nach einer halben Stunde eröffnete Beytullah Tiryaki das Torfestival für die Gäste. Sein präziser Schuss brachte Besiktas Wien mit 1:0 in Führung. Diese Führung baute die Mannschaft von Besiktas Wien weiter aus. In der 41. Minute war es Amin Mohamed, der mit seinem ersten Treffer des Tages auf 2:0 erhöhte. Mohamed war erneut zur Stelle, als er nur wenige Minuten später, kurz vor dem Halbzeitpfiff, seinen zweiten Treffer erzielte und die Wiener mit einem komfortablen 3:0 in die Pause gingen. Die Abwehr von Triester S.C. fand kein Mittel, um die Angriffe der Besiktas effektiv zu stoppen, und so ging die erste Halbzeit klar an die Gäste.

Triester S.C. kämpft, aber Besiktas bleibt unaufhaltsam

Nach der Halbzeitpause zeigte Triester S.C. ein kurzes Aufbäumen. In der 55. Minute gelang Gerhard Murauer der Ehrentreffer für die Heimmannschaft. Sein Tor zum 1:3 gab Triester S.C. kurzzeitig Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd. Doch diese wurde nur zwei Minuten später von den Gästen zunichte gemacht. Wieder war es Beytullah Tiryaki, der mit seinem zweiten Treffer des Spiels den alten Drei-Tore-Vorsprung für Besiktas Wien wiederherstellte.

Auch in der Schlussphase blieb Besiktas Wien das dominierende Team. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, in der 88. Minute, machte Konrad Passler den Sack endgültig zu.

Özkan Ertürk: "Letzte Saison haben wir hier unsere Meisterchancen liegen gelassen. Heute waren wir sehr effizient, haben unsere Chancen gut genutzt und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir werden von Woche zu Woche besser und haben unseren besten Start in den letzten vier Saisons hingelegt. Wir bereiten uns jetzt auf das Pokalspiel gegen Stadtligist Stadlau vor."

__________ SC Triester: Raimund Donev, Simon Winkel, Moritz Bösch, Lukas Thurnher, Luis Schiller, Daniel Hondt (K), Markus Klein, Clemens Hollenstein, Marcus Hauke, Gerhard Murauer, Fabian Wlcek



Ersatzspieler: Paul Hämmerle, Tizian Zimmermann, Oguzhan Vezir, Adam Mahmoud, Marwan Moubarak



Trainer: Christian Klein

__________ Besiktas Wiener Adler: Stefan Lazarevic, Ksawery Filar, Dylan Duran Aguilar, Ismail Ay, Yuri Haider, Beytullah Tiryaki, Ömer Ay, Berat Can, Enes Taskiran, Amin Mohamed (K), Eyüp Güner



Ersatzspieler: Konrad Passler, Marko Vujasin, Martin Angelov, Yunus Yüksel, Mahdi Etemadi, Görkem Ekici



Trainer: Özkan Ertürk

Oberliga A: Triester : Besiktas - 1:5 (0:3)

88 Konrad Passler 1:5

57 Beytullah Tiryaki 1:4

55 Gerhard Murauer 1:3

45 Amin Mohamed 0:3

41 Amin Mohamed 0:2

30 Beytullah Tiryaki 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.