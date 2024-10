Zwei Eigentore bringen Inzersdorf gegen Ankerbrot um Punktgewinn

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 17:08

In einem Spiel zweier unterschiedlicher Halbzeiten traf der FC Inzersdorf auf KSV Ankerbrot. Was zunächst nach einem klaren Heimsieg aussah, entwickelte sich in der zweiten Halbzeit zu einem dramatischen Schlagabtausch. Nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit musste sich Inzersdorf am Ende mit 2:4 geschlagen geben. Besonders bitter für die Hausherren war die Wende durch zwei unglückliche Eigentore innerhalb einer Minute und die entscheidenden Treffer von Samet Haziri und Kevin Muckenhuber für Ankerbrot. "Die Analyse im Vorfeld hat wenig gebracht. Die Probleme im Kader waren heute wieder unübersehbar", verlieh Gabriel Mate, Sektionsleiter der Gastgeber ein vernichtendes Zeugnis.

Ankerbrot startet dominant, Inzersdorf kontert

Die Hausherren vom FC Inzersdorf starteten defensiv, während Ankerbrot über die Seiten und schnellen Angriffen zum Erfolg kommen wollte. Ein erstes Ausrufezeichen kam von Inzersdorf, die nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung gingen. Leon Josic eröffnete den Torreigen und brachte seine Mannschaft per Dropkick nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Ankerbrot wollte reagieren, fing sich aber kurz vor der Pause sogar noch den zweiten Gegentreffer. Nach einem Solo stellte Hannes Hämmerl auf 2:0 (45.+1).

Doch direkt nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt dramatisch. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff unterlief Leon Josic, Torschütze zum 1:0 ein unglückliches Eigentor, das den Gästen von Ankerbrot den Anschlusstreffer zum 2:1 bescherte (46.) und nur wenig später passierte dasselbe auch noch Thomas Stedronsky (47.). Die Unsicherheiten in der Inzersdorfer Defensive setzten sich fort und Ankerbrot drängte nun auf die Führung. Wenig später musste das Spiel unterbrochen werden, weil Leon Jusic mit Verdacht auf einen Seitenbandriss von der Rettung ins Spital gebracht werden musste. Das Ende eines zunächst großartigen, dann aber unglücklichen Arbeitstages des 18-Jährigen.

Entscheidung in der Schlussphase

"Wir haben dann nicht mehr clever genug verteidigen können", sah Mate seine Mannschaft nun zunehmend auf verlorenem Posten. In der 70. Minute nutzte Samet Haziri eine weitere Gelegenheit und erzielte den Führungstreffer für die Gäste. Ankerbrot drängte auf die Entscheidung und die Zuschauer merkten, dass der FC Inzersdorf nun mächtig unter Druck stand. Die Heimmannschaft bemühte sich um den Ausgleich, doch die Defensive von Ankerbrot hielt stand.

In der 83. Minute machte Kevin Muckenhuber den Sieg für die Gäste perfekt. Mit einem Alleingang düpierte er die Inzersdorfer Abwehr und sein Schuss war dann schlussendlich unhaltbar.

Gabriel Mate: "Wir haben wie schon in den Vorwochen enorme Probleme im Kader. Leider hat sich auch noch unser junger Leon Josic verletzt und musste mit Verdacht auf Seitenbandriss ins Spital. Gute Besserung auf diesem Weg. Auf der Bank hatten wir auch vier Spieler die zuvor in der Reserve gespielt haben. Das Spiel selber war zunächst durchaus in Ordnung, wir gehen mit einem unerwarteten 2:0 in die Pause. Was dann aber passiert ist, ist mir persönlich ein Rätsel. Fehler von gestandenen Spielern, zwei Eigentore innerhalb einer Minute und einfach nicht die Qualität, die es für diese Liga braucht. Als sportlicher Verantwortlicher frage ich mich, warum ich im Vorfeld Gegner beobachte, wenn die Analyse keine Wirkung zeigt. Dass der Handlungsbedarf dringend notwendig ist, ist spätestens seite heute klar. Da nehme mich und Fabio Pipek als Sportlichen Leiter in die Verantwortung."

__________ FC Inzersdorf: Daniel Vondrasek, Veljko Portic, Sascha Flasch, Dennis Weisl, Lukas Hoffmann, Hannes Hämmerl, Niklas Gobauer, Leon Josic, Benedikt Titze (K), Thomas Stedronsky, Philipp Glanzer



Ersatzspieler: Knud Bethke, Jacques Tam Masse, Oliver Mjka, Hasan Ay, Luka Ljoljic



Trainer: Thomas Haretter

__________ Ankerbrot: Mustafa Altundag, Ilirjan Kokollari, Niko Dokic, Kushtrim Salijaj (K), Kevin Muckenhuber, Kevin Deda, Vigan Veliu, Abdull Monem Alkhaled, Mirac Celebi, Miriton Kokollari, Ensar Akalin



Ersatzspieler: Dino Cesovic, Hasan Gezginadam, Berkant Kücük, Adem Tabakovic, Alberin Kokollari, Samet Haziri



Trainer: Ljulzim Bojku

Oberliga A: Inzersdorf : Ankerbrot - 2:4 (2:0)

83 Kevin Muckenhuber 2:4

70 Samet Haziri 2:3

47 Eigentor durch Thomas Stedronsky 2:2

46 Eigentor durch Leon Josic 2:1

43 Hannes Hämmerl 2:0

17 Leon Josic 1:0

