Royal Persia gewinnt knapp den Saisonauftakt der Oberliga B

Montag, 04. September 2023

Am 1. September war es endlich so weit und auch die Oberliga B startete mit dem ersten Meisterschaftsspiel. Vor rund 100 Zuschauern trafen der FV 1210 Wien und der FC Royal Persia am Nord-Wien Platz aufeinander. Das vorletzte Meisterschaftsspiel der abgelaufenen Saison konnten die Floridsdorfer noch mit 0:2 für sich entscheiden. Beide Mannschaften wollten mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten und waren sehr motiviert.

Abtasten und nur drei Torchancen in der 1. Halbzeit

Die ersten Minuten der Partie waren ein ständiges Abtasten der beiden Mannschaften. Keiner wollte natürlich das erste Spiel durch einen fahrlässigen Fehler verlieren und man wollte den Gegner erstmal kennenlernen. FC Royal Persia konnte bis zum Halbzeitpfiff einen Stangenschuss und zwei weitere Großchancen verzeichnen und war damit besser im Spiel. Auf der Gegenseite blieben währenddessen vergleichbare Chancen nur Mangelware. Kurz vor der Pause kam es noch zu einem Wechsel auf der Seite von Royal Persia, neu im Spiel war nun der Offensivmann Daniel Faily, welcher noch das Spiel entscheiden sollte. Vorerst ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Zitterpartie bis zum Abpfiff

Beide Mannschaften nahmen keine Wechsel in der Halbzeitpause vor und starteten mit mehr Dynamik in den zweiten Durchgang. Nach nur fünf Minuten machte sich auch gleich der Wechsel bei Royal Persia bemerkbar. Daniel Faily setzte den Ball vom Sechzehner knapp unter die Querlatte und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Die letzte halbe Stunde war von intensiven Zweikämpfen und mehreren Fouls auf beiden Seiten geprägt, Schiedsrichter Maximilian Kolbitsch musste in der zweiten Halbzeit siebenmal zum gelben Karton greifen. Während 1210 immer mehr das Spiel übernahm, zog sich Royal Persia zurück und verteidigte mit letzter Kraft die 0:1 Führung. Den Schlusspunkt der Partie setzten die Floridsdorfer mit einem Distanzschuss, der aber das Tor verfehlte. Somit trennten sich beide Mannschaften nach 90 Minuten mit einem 0:1 in ihrem ersten Saisonspiel.

Stimme zum Spiel

Dr. Atrin Ramasani (Trainer FC Royal Persia)

Er bewertet die Leistung seiner Mannschaft trotz des Erfolgs kritisch und spricht über mehrere Punkte, an denen er noch mit seinem Team im Laufe der Saison arbeiten möchte.

„Es war ehrlich gesagt eine knappe Angelegenheit, es hätte genauso gut 1:0 für 1210 ausgehen können. Mit etwas Glück und unserem Kampfgeist über die vollen 90 Minuten konnten wir uns durchsetzen. Es liegt jetzt noch einiges an Arbeit vor uns, denn die Konkurrenz ist aktuell weiter als wir.“

Hervorgehobene Spieler:

Harjot Basra (10, 1210), Matthias Arnold (24, Royal Persia), Theo Hibler (5, Royal Persia)

