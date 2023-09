Aspern gelingt der Auftakt gegen Donaufeld 1b

Details Montag, 04. September 2023 15:39

Am vergangenen Wochenende startete die Oberliga B mit den ersten Meisterschaftsspielen. Die 1b von Donaufeld empfing am Samstag zu Hause den SV Aspern vor circa 60 Zuschauern. Trainer Stefan Sobolak schickte eine recht junge Startelf aufs Feld, bei der auch einige schon Minuten in der ersten Mannschaft (RLO) sammeln konnten. Die Platzverhältnisse waren durch den Regen für beide Teams nicht die besten. Trotzdem wurde das Spiel pünktlich um 17 Uhr von Schiedsrichter Nuhic Ahmed angepfiffen.

Druckphasen und Chancen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften boten den Zuschauern in der ersten Halbzeit einen fairen Schlagabtausch. Donaufeld hatte einige Druckphasen, eine Führungstreffer blieb jedoch aus. Beide Teams kamen im Laufe des Spiels zu der ein oder anderen Gelegenheit. Doch dann in der 35. Minute war es soweit. Bei den Hausherren schlich sich ein Fehler im Aufbauspiel ein, diesen nutzen die Gäste sofort. Torschütze Luca Ilisevic stellte auf 0:1. Danach war Donaufeld am Drücker und konnte vereinzelt Nadelstiche gegen Aspern setzen. Torerfolge blieben aus, es ging mit einer Führung für Aspern in die Pause.

Frühes Tor setzt den Schlusspunkt

Gleich nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht einmal 60 Sekunden und Aspern erhöhte schon auf 0:2. Torschütze Niklas Eggenburger nutzte einen individuellen Fehler der Heimmannschaft eiskalt aus. Nun lag es an der jungen 1b-Mannschaft, dieses Spiel noch zu drehen. Aber der Schwung durch diverse Wechselspieler blieb aus, man fand kein Durchkommen gegen die gut stehende Aspern-Defensive. Somit musste man sich am ersten Spieltag mit 0:2 geschlagen geben. Donaufeld trifft am kommenden Wochenende auf den SV Essling, der sein erstes Spiel mit 7:0 für sich entscheiden konnte. Für Aspern geht es zu Hause gegen den SC Elite.

Stimme zum Spiel

Stefan Sobolak (Trainer Donaufeld 1b):

"Man darf natürlich nicht vergessen, dass es hier um eine junge Mannschaft geht, bei der sich auch manche Spieler in einem anderen Training befinden. Die Truppe deswegen nicht zu 100 Prozent eingespielt. Ich sehe das Ergebnis mit gemischten Gefühlen, vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch aufgrund der Spieler von der ersten Mannschaft. Als Trainer bin ich zufrieden und sehe uns auf einem guten Weg. Im Vordergrund steht natürlich die Entwicklung der einzelnen Spieler.“

