SV Essling blickt auf die verpasste Meisterschaft zurück

Details Donnerstag, 14. September 2023 22:15

Der SV Essling befindet sich nun seit mehreren Spielzeiten mit Trainer Horst Gruber im Aufstiegsrennen. Im Vorjahr gab man noch eine komfortable sechs Punkte Führung in der Rückrunde aus der Hand. Nach einem 7:0- und einem 6-0-Erfolg in den ersten beiden Spielen scheint Essling erneut ein Kandidat für die oberen Plätze in der Oberliga B zu sein. Trainer Horst Gruber stellt sich jetzt den Fragen von Ligaportal.



Ligaportal: Wieso verpasste man letztes Jahr so knapp den Aufstieg zum wiederholten Mal und wie ist das Mannschaftsgefüge nach so einer Saison?

Horst Gruber: Meiner Meinung nach darf man eine so komfortable Führung nicht aus der Hand geben, zumindest nicht so leichtfertig. Man startet in die Rückrunde mit sicher geglaubten Punkte und ist spielbestimmend. In so einer Situation eine unnötige Rote Karte zu bekommen geht einfach nicht und das zog sich auch durch die nächsten Spiele. Nach dem direkten Duell gegen die Vienna Amateure war für mich die Meisterschaft vorbei. So ein wichtiges Spiel in den letzten 10 Minuten zu verlieren geht nicht, wenn man Meister werden möchte. Vielleicht lag es auch durch unser Mannschaftsalter an der fehlenden Routine..Durch die fantastische Rückrunde sind die Vienna Amateure in meinen Augen auch verdient Meister geworden.



Ligaportal: Warum sollte es dieses Jahr klappen, welche Veränderungen gab es im Verein?

Horst Gruber: Das Budget aus vergangenen Spielzeiten haben wir nach drei so knapp verpassten Meisterschaften natürlich nicht mehr zur Verfügung. Worüber ich mich aber sehr freue ist, dass wir einen Großteil der Mannschaft halten konnten und dieses Jahr wieder eine sehr gefestigte Truppe präsentieren können. Wir haben aber dieses Jahr wieder 13 Konkurrenten, die auch gern oben sein wollen. Ich möchte aber nichts vom Meistertitel hören, ich gehe mit meiner Mannschaft von Spiel zu Spiel.



Ligaportal: Wie hat man sich verstärkt im Sommer und ist man stärker als in der Vorsaison?

Horst Gruber: Der Kader wurde reduziert, auch aufgrund der finanziellen Mittel. Einen wirklichen Umbruch gab es trotz der verpassten Meisterschaft nicht. Uns verließen fünf Spieler und zwei konnten wir von einem Wechsel zum SV Essling überzeugen. Wir sind auf jeden Fall jetzt mental gefestigter, aber einen Unterschiedsspieler wie andere Vereine haben wir leider nicht. Im Fußball läuft bedauerlicherweise vieles nicht immer wie geplant, aktuell fehlen uns schon drei Spieler aufgrund von Verletzungen.



Ligaportal: Möchten sie abschließend noch etwas hinzufügen?

Horst Gruber: Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich so eine Mannschaft habe. Ich weiß, dass jeder meiner Spieler hinter mir steht und wir eine geschlossene Einheit sind. Wenn wir das jedes Wochenende auch genauso auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, dass wir auch mit dem Ergebnis nach 26 Runden zufrieden sein werden.

