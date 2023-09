Elfmeter 90+2 entscheidet Spiel zwischen Marswiese und Hirschstetten

Details Sonntag, 17. September 2023 21:55

Die 3. Runde der Oberliga B bot das Zusammentreffen von SZ Marswiese und SV Hirschstetten. Für die Heimmanschaft liefen die ersten zwei Runden perfekt. Man befand sich vor dem Spiel auf Platz drei mit dem aktuellen Punktemaximum. Hirschstetten hatte bis zum Spiel eine Niederlage und ein abgesagtes Spiel. Für beide ging es also um wichtige Punkte vor allem am Anfang der Saison. Schiedsrichter war Admir Hasanovic, mit knapp 1000 Spielen auf dem Buckel, pünktlich um 16:15 ging es los.

Erster Durchgang ohne Sieger

Die Heimmannschaft bot den knapp 40 Zuschauern ein sehr pressingintensives Spiel. Man stand sehr hoch, wollte früh Ballgewinne erzwingen, mit Erfolg. Durch schnelle Umschaltmomente gelang der Doppelschlag in Minute 12 und 14. Ein Diagonalpass von rechts nach links ließ Marswiese jubeln. Gleich zwei Minuten später, wieder ein hoher Ball. Diesmal eher zentral von einem Verteidiger, perfekt über die Abwehr und in den Lauf von Jonas Stadlbauer. Der machte seinen Doppelpack in nur drei Minuten perfekt. Doch lange hielt die Freude nicht, nur zwei Minuten später erzielte SV Hirschstten den Ausgleichstreffer. Turbulente Szenen im Sechzehner der Heimmannschaft, mit viel Gestocher und Probleme den Ball zu klären, da half auch nicht die Doppelparade von Schlussmann Peter Piuk. Neuer Stand 2:1. Bis zur Pause konnte man die knappe Führung nicht mehr bringen. Hirschstetten glich in Minute 33 aus, damit war alles wieder null und eine umkämpfte zweite Halbzeit war garantiert.

Entscheidung in der Nachspielzeit, 90+2

Marswiese stellt nun um, man hatte einen neuen Plan. Die Heimmannschaft zog sich etwas weiter zurück und setzte nur mehr auf situatives Pressing. Jetzt machte Hirschstetten das Spiel und was dominanter im zweiten Durchgang. Die Führung ließ aber auf sich warten, mehrere Chancen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Sogar ein Lattenpendler war dabei. Marswiese aber nicht komplett ungefährlich, vor allem Standards waren eine gute Waffe. Doch das Glück von letzter Woche in Kapelerfeld verließ die Hofstetter-Truppe. Eckbälle in der Schlussphase waren schon immer in Fußball ein Problem für jede Mannschaft, so auch heute. Ein Handspiel sorgte für einen Elfmeter, den die Gäste eiskalt nutzen und so drei Punkte mitnahmen.

Stimme zum Spiel

Roman Hofstetter (Trainer SZ Marswiese): "Trotz der Niederlage, die Offensive war sehr variabel und in der Lage gefährliche Situationen zu kreieren. Wir wussten schon im Vorfeld, dass wir einen starken Gegner haben und konnten auch sehr viel unterbinden. Leider konnten wir den Ausfall der gesamten Viererkette nicht kompensieren. Hirschstetten gewinnt verdient, ein Punkt wäre trotzdem schön."

