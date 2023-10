SV Essling zeigt Charakterstärke gegen Marianum

Details Montag, 02. Oktober 2023 22:37

Am Sonntag, dem 1. Oktober empfing Marianum zu Hause den SV Essling. Die Favoritenrolle war aufgrund der letzten Spiele und den vergangenen Spielzeiten in der Oberliga B ganz klar bei den Gästen. Bis zu diesem Spiel bezwang noch keine Mannschaft den Esslinger-Schlussmann und man konnte sogar 26 Tore erzielen. Marianum ist aber sicher nicht zu unterschätzen, man konnte sich in der oberen Tabellenhälfte mit sieben Punkten platzieren. Trainer Horst Gruber warnte schon Wochen vor der Partie vor, dass dieser Gegner auswärts kein leichter ist.

Essling geht mit 1:0 in Pause

Die Gastmannschaft war von Anfang an bemüht, großteils alles spielerisch zu lösen. Auf einem kleinen Platz versuchte man laufend Lösungen gegen den tief stehenden Gegner zu finden. Nach nur sieben Minuten konnte man sich auch direkt belohnen. Eine Einzelaktion Nico Wittrich ließ mit einer Einzelaktion alle Gegner in der Mitte stehen und verwerte zum 1:0. In weiterer Folge war nicht viel los, Marianum stand kompakt und sicher und ließ kaum etwas anbrennen. Die Gäste kamen einfach nicht zum wichtigen 2:0. Man konnte die einzige Chance in den ersten 45 Minuten ausnutzen und ging mit der Führung in die Halbzeitpause.

Das erste Gegentor für den SV Essling

In den 15 Minuten änderten beide Mannschaften ihre Strategie. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff musste Essling zum ersten Mal einen Ausgleichstreffer hinnehmen. Ein unnötiger Ballverlust in der gegnerischen Hälfte und eine ungeordnete Hintermannschaft war zu viel. Ein ungewohnter Spielstand für die Truppe von Horst Gruber, jetzt war die mentale Stärke, um die Partie für sich zu entscheiden. Essling setzte nun auf "Chip-Bälle", die man mit Erfolg sichern oder verlängern konnte. In Minute 67 und 79 sorgte dann Nuri Kilic für die Erlösung und die zu diesem Zeitpunkt 3:1 Führung. In der Nachspielzeit spielte man dann noch eine Überzahl-Situation erfolgreich aus und sorgte für den 4:1 Endstand in einem sehr spannenden Spiel.

Stimme zum Spiel

Horst Gruber (Trainer SV Essling)

"Meiner Meinung nach geht der Sieg vor allem durch die Leistung im zweiten Durchgang voll Inordnung. Marianum machte es uns in Halbzeit eins wirklich schwer. Wir taten uns mit so einem kompakt und tief stehendem Gegner sehr schwer. Ich bin stolz darauf, wie viel Ruhe meine Jungs trotz des Rückschlags hatten und dass wir diese Aufgabe gemeistert haben. Zu bedauern ist nur, dass wir den siebten verletzten Spieler haben..."

