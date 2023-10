SV Essling maschiert weiterhin durch die Liga

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:37

Kein ungewohntes Bild für den SV Essling. Wie bereits auch in vergangenen Spielzeiten gehört man zu den Spitzenvereinen der Oberliga B. Kurz vor dem Spitzenduell gegen den direkten Konkurrenten Royal Persia musste man sich nochmal auswärts gegen 1210 Wien. Am Wien-Nord-Platz um 14:00 starte die Partie vor knapp 100 Zuschauern. Die Rollenverteilung am Partie klar, erster gegen letzten, doch erst musste man auch über die 90 Minuten verteilt zeigen, dass man auch wirklich überlegen ist.

Essling besiegelt Entstand zur Pause

Aktuell stehen die Gäste vor einer enormen Aufgabe, man muss zurzeit sechs Ausfälle in der eigentlichen Startelf kompensieren. Dadurch bietet sich aber auch die Chance für einige U23-Spieler, sich für mehr Spielzeit zu empfehlen. Trotzdem war man der Favorit und unterschätzte den Gegner überhaupt nicht. Von Beginn an war man bemüht, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten und spielerisch Chancen zu kreieren. Gleich in den ersten 60 Sekunden köpfte man schon an die Stange. In weiterer Folge belohnte man sich dann für die gute Anfangsphase. In nur vier Minuten stellte man auf 3:0. Dadurch hatte man schon nach Nichtmal 15 Minuten eine Vorentscheidung. Doch die Mannschaft von Horst Gruber war noch nicht fertig. Trotz der Führung schaltete man keinen Gang zurück und spielte mutig auf. Mit Erfolg, bis zum Pausenpfiff gelangen noch drei weitere Treffer, alle aus dem Spiel heraus. Somit konnte man mit einer beruhigten Führung in die Pause gehen.

Essling lässt nichts anbrennen

Nach der Pause fingen beide Seiten an zu Wechseln, um dem Spiel eine neue Dynamik zu verleihen. Für die Gäste war das klare Ziel, die Null zu halten und einige Spieler für das kommende Top-Spiel zu schonen. Tore oder ähnliches gab es zweiten Durchgang nicht mehr. Die Pflichtaufgabe vom SV Essling wurde erledigt und man bereitet sich nun auf Royal Persia vor. Für 1210 Wien gibt es nächste Woche die Chance sich gegen die Donaufeld 1b Mannschaft zu beweisen, um dem Abstiegskampf zu entkommen.

Stimme zum Spiel

Horst Gruber (Trainer SV Essling)

"Ein wirklich riesiges Kompliment an jeden Spieler, der heute mitgewirkt hat. In meiner langen Zeit hier habe ich selten eine Halbzeit gesehen wie die erste an diesem Tag. Unsere Spielidee wurde komplett umgesetzt und auch die Arbeit gegen den Ball war sehr gut. Auch die Einwechselspieler zeigten sich und nutzten ihre Chance."

