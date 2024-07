KSC/FCB Donaustadt: "Ziel ist immer, Meister zu werden!"

Details Dienstag, 02. Juli 2024 19:50

Der KSC/FCB Donaustadt beendete die Saison in der Oberliga B Wien auf dem fünften Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 42 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Trainer Christian Windisch - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Christian Windisch: "Ich bin nicht so ganz zufrieden, weil wir leider in der Rückrunde 4 Mal hintereinander ein Unentschieden gespielt haben. Hätten wir diese gewonnen, wären wir jetzt Vizemeister. Aber im ganzen kann ich sagen, für das erste Jahr in dem ich da bin als Trainer, ist der fünfte Platz ganz gut."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christian Windisch: "Dass ich mit meinem Team das Ziel erreicht habe und unter die ersten 5 gekommen bin."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Christian Windisch: "Meine Jungs haben einmal bis 22. Juli frei. Dann beginnt eine sechswöchige harte Vorbereitung. In dieser Zeit absolvieren wir 7 Vorbereitungsspiele. Damit sich unsere neuen Spieler einspielen können."

LIGAPORTAL: Wird es also Transfers geben?

Christian Windisch: "Ja, wir haben einge neue Spieler geholt. Das wird zum rechten Zeitpunkt bekanntgegeben."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Christian Windisch: "Mit dem Nachwuchs habe ich nichts zu tun. Aber einen aus unserer U18 habe ich in die KM gezogen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Christian Windisch: "Das Ziel ist für mich persönlich immer der Meistertitel. Schauen wir mal, was ich aus der neu formierten Mannschaft rausholen kann. Ich wünsche allen Vorstandsmitgliedern, Trainerkollegen und Spielern eine erholsame Urlaubszeit und freue mich auf eine neue spannende Saison 24/25."

Foto: Mandl

