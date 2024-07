SV Marianum nach Platz 4: "Beste Oberliga-Saison erreicht!"

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 22:20

Der SV Marianum beendete die Saison in der Oberliga B Wien auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 44 Punkte einfahren. Wir sprachen an dieser Stelle mit Trainer Roman Guryca - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Roman Guryca: "Es war unterm Strich eine wirklich tolle Saison für uns. Speziell in der Rückrunde lief es sehr gut und wir konnten viel von dem was wir uns vorgenommen haben, zu großen Teilen, auch hervorragend umsetzen. Ein Platz am Stockerl wäre am Ende natürlich sehr schön gewesen, punkte- und platzierungstechnisch war es aber die beste SV Marianum-Saison in der Oberliga und ich glaube, wir dürfen daher alles in allem absolut zufrieden sein. Ich bin es jedenfalls!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Roman Guryca: "Es gab wirklich sehr viele schöne Siege und Momente. Für mich persönlich sind es diese Spiele, wo du als Trainer merkst, dass dir die Jungs vertrauen und am Platz das umsetzen was du dir vorgenommen hast und damit am Ende auch noch erfolgreich sind. Sonst stehen da natürlich noch, aufgrund der wirklich geilen Stimmung, die beiden Spiele gegen Marswiese ganz oben auf der Liste."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Roman Guryca: "Nach der langen Saison genießen wir jetzt mal die spielfreie Zeit, aber natürlich steht unser Vorbereitungsplan schon fest. Wir starten am 23. Juli, haben ein paar interessante Testspielgegner gefunden und werden im August unser traditionelles Trainingslager in Bad Gleichenberg abhalten. Ich denke, wir werden also wieder bestens vorbereitet sein."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Roman Guryca: "Ich denke, wir werden unseren Kader zur Gänze halten können. Große Transfers gibt es keine, zumal wir ja sehr viele gute junge Jungs haben, die bereits darauf brennen, sich in die KM zu spielen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Roman Guryca: "Wir konnten für die kommende Saison eine U15 melden, das sind alles gute Jungs, die passen zu unserer Vereinsphilosophie und tragen das Marianerwappen schon jetzt mit Stolz auf der Brust. Mehr ist für uns platztechnisch im Nachwuchsbereich derzeit leider nicht möglich."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Roman Guryca: "Natürlich wollen wir wieder das Maximum aus uns herausholen und natürlich ist auch der Gewinn einer Meisterschaft als Sportler immer ein Thema. Es wird mit Royal Persia, Kapellerfeld und Hirschstetten meiner Meinung nach aber wieder drei sehr starke Mannschaften geben und die anderen schlafen ja bekanntlich auch nicht. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir unsere Entwicklung fortsetzen und den Elan und die Euphorie der letzten Spiele, in die neue Saison mitnehmen können. Dann werden wir sicher wieder alle viel Spaß haben."

Foto: privat

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.