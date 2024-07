SV Aspern will nach Pleiten-Frühjahr wieder angreifen

Details Montag, 08. Juli 2024 14:59

Der SV Aspern beendete die Saison in der Oberliga B auf dem elften Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein. Man konnte nur 22 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Michael Novotny, dem Obmann von Aspern - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Michael Novotny: "Der Herbst war wirklich ok. Dafür war die Rückrunde aufgrund unzähliger Verletzen eine Katastrophe."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Novotny: "Die Moral der wenigen Spieler, die in der Rückrunde durchgehalten haben und echt zum Verein gestanden sind, in dieser schwierigen Phase."

LIGAPORTAL: Wrd es Transfers geben?

Michael Novotny: "Ja, natürlich. Auf jeden Fall werden wir 2 bis 3 Stürmer holen."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Michael Novotny: "Wir werden uns intensiv auf die neue Saison vorbereiten. Vorbereitungsplan steht schon und alle sind schon top motiviert."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Michael Novotny: "Der Nachwuchs startet leider in der C-Liga 2, da wir heuer keine U18 Mannschaft stellen. Wir nehmen diese Saison aber als Neuanfang und bereiten uns jetzt schon darauf vor, nächste Saison wieder in der C-Liga vorne mitzumischen. Auch hier einen Dank an meine Nachwuchs-Trainer und die Eltern unserer Nachwuchs-Spieler."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Michael Novotny: "Mit der KM auf jeden Fall in den Top 5 landen."

