Testspiele der Oberliga B im Überblick

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 10:46

Langsam aber sicher starten die Vereine der Oberliga B in Wien in die Vorbereitung. Wie auch schon in den vergangenen Vorbereitungen, bietet euch LIGAPORTAL auch diesmal wieder einen Überblick über alle (bisher) bekannten Testspieltermine der Vereine. Diese findet ihr kompakt unten.

Testspielübersicht Sommer 2024*

1210 Wien

27.07. - 18:00 - Sportunion Mauer 1B (h)

10.08. - 18:00 - RB Jedlesee (h)

17.08. - 18:00 - Srbija Wien (h)

SV Aspern

23.07. - 19:00 - SC Breitensee (a)

26.07. - 19:00 - FC Angern (a)

02.08. - 19:00 - SC Ollersdorf (a)

06.08. - 18:30 - FC Gänserndorf Süd (a)

17.08. - 14:00 - Margaretner AC (a)

18.08. - 11:00 - ASV Gartenstadt (h)

25.08. - 11:00 - FC Mariahilf (h)

SC Elite

26.07. - 19:00 - FC Kreuzstetten (a)

27.07. - 14:00 - SCW Komet (h)

30.07. - 18:30 - Gerasdorf Stammersdorf (a)

10.08. - 18:00 - WBC-Freiheit (h)

17.08. - 18:00 - Besiktas Wiener Adler (h)

FC Mauerwerk Immo 1B

12.07. - 19:30 - SG Ortmann/Oed-Waldegg (a)

19.07. - 18:30 - Wiener Neudorf (a)

23.07. - 19:30 - ASV 13 (h)

27.07. - 19:00 - SC Ostbahn XI (a)

SV Hirschstetten

24.07. - 19:00 - SV Großschweinbarth (a)

27.07. - 17:30 - SV OMV Gänserndorf (a)

03.08. - 19:00 - ASKÖ SV Hausbrunn (a)

11.08. - 11:00 - Wiener Viktoria 1B (a)

17.08. - 17:00 - FC Bhf. Favoriten (a)

KSC/FCB Donaustadt

27.07. - 16:00 - FC Mariahilf (h)

30.07. - 19:30 - SC Münchendorf (a)

03.08. - 18:00 - FC Bhf. Favoriten (h)

06.08. - 19:30 - Hof/L. (a)

10.08. - 18:00 - SC Ort a. d. Donau (a)

17.08. - 18:00 - FC Inzersdorf (h)

FC Kapellerfeld

27.07. - 17:00 - WAF pinova Telekom (h)

31.07. - 18:30 - Wiener Sport-Club 1B (h)

03.08. - 17:00 - SK Cro-Vienna (h)

07.08. - 18:30 - FAC Wien B (h)

10.08. - 17:00 - SC Günselsdorf (a)

14.08. - 18:30 - First Vienna FC 1894 B (h)

17.08. - 17:00 - Wiener Akademik (h)

21.08. - 18:00 - SR Donaufeld 1B (h)

SV Marianum

27.07. - 17:00 - FC Bhf. Favoriten (a)

03.08. - 16:00 - Gersthofer SV (h)

10.08. - 16:00 - ASK Ober St. Veit (h)

SZ Marswiese

27.07. - 18:30 - Austria XIII Auhof Center (a)

10.08. - 11:00 - 1. SC Kalksburg-Rodaun (a)

FC Royal Persia

03.08. - 18:00 - SG Bad Vöslau/Kottingbrunn (a)

06.08. - 20:00 - SV Donau (h)

09.08. - 19:30 - ATSV Hollabrunn (a)

18.08. - 16:00 - FC Besiktas Wiener Adler (h)

SR Donaufeld 1B

03.08. - 10:30 - UFC St. Georgen/Eisenstadt (a)

10.08. - 18:00 - SV Stetten (a)

18.08. - 20:00 - SV Donau (a)

21.08. - 18:00 - FC Kapellerfeld (a)

25.08. - 11:00 - Wiener Viktoria 1B (a)

KSV Siemens Großfeld

27.07. - 18:00 - Eichgraben (a)

31.07. - 19:00 - WAF pinova Telekom (a)

03.08. - 18:00 - Austria XIII Auhof Center (h)

07.08. - 19:30 - ATSV Deutsch Wagram (a)

10.08. - 17:00 - FC 1980 Wien (a)

15.08. - 17:00 - ASV Gartenstadt (h)

21.08. - 19:30 - Wiener Akademik (h)

UD Süssenbrunn

27.07. - 17:30 - SV Großschweinbarth (a)

03.08. - 17:00 - SC Großengersdorf (a)

10.08. - 14:15 - SC Gradisce (h)

17.08. - 14:15 - Rennweger SV (h)

UFK Schwemm

20.07. - 18:30 - USC Kronberg (a)

03.08. - 17:30 - SV Strasshof (a)

*Änderungen möglich

