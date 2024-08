"Wollen vorne mitspielen" - Kapellerfeld-Sektionsleiter Vittner im LIGAPORTAL-Interview

Details Donnerstag, 01. August 2024 07:59

Satte 21 Punkte lag der FC Kapellerfeld in der vergangenen Saison in der Oberliga B hinter Meister SV Essling. Aus Sicht des Sektionsleiters des FC, Wolfgang Vittner, der jedoch trotzdem nicht unzufrieden war. Wie er die Chancen für die kommende Spielzeit sieht, worauf er hofft und was für ihn aber auch für den Verein der absolute Höhepunkt der letzten Saison war, hat er im Ligaportal-Interview verraten.

Aufstieg des Nachwuchs als Highlight

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Der 2. Platz ist ein Erfolg, der Abstand zu Meister Essling mit über 20 Punkten Rückstand aber groß.

Wolfgang Vittner: Wie schon von dir erwähnt, war der Abstand zum 1. Platz und Meister Essling zu groß. Wir hatten zwar keinen guten Start in die Saison und konnten uns erst mit einer Serie von 9 Siegen in Folge einen versöhnlichen Abschluss der Meisterschaft holen, in Summe muss man aber sagen, dass da schon ein deutlicher Unterschied zwischen Essling und dem Rest der Liga war.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein neben dem sportlichen Erfolg der/die Höhepunkt/e?

WV: Für uns war das ganz klar der Aufstieg unseres Nachwuchs in die A-Liga. Das ist ein schöner und toller Erfolg für die Jungs und freut mich sehr für sie.

LP: Seid ihr mit der Transferzeit zufrieden?

WV: Keiner wollte den Verein verlassen, das spricht sehr für uns als Verein. Außerdem konnten wir unseren Kader noch einmal verbreitern, was uns mehr Optionen in der neuen Saison bieten sollte. Wir sind daher sehr zufrieden.

LP: Wieviele Zu- und Abgänge hattet ihr? Welche?

WV: Zaim Nasufi, David Kosnopfl, Petru Hrisca, Dragan Jovanovic und Rene Striny sind unsere Neuzugänge. Wir erhoffen uns schon eine deutliche Qualitätssteigerung.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist das Ziel „Meisterschaft“ ein realistisches?

WV: Die Zielsetzung ist so ausgelegt, dass sie natürlich realistisch ist. Wir wollen auf jeden Fall ganz vorne mitspielen. Einfach deswegen, weil wir da in den letzten Jahren auch waren und jetzt den nächsten Schritt machen wollen.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

WV: Ich möchte keine Namen nennen, weil man erst den Start abwarten muss. Ich hoffe aber natürlich, dass es heuer ausgeglichener als letzte Saison ist. Den Fans und auch den Vereinen wünsche ich ein wenig mehr Spannung.

