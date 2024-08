"Über 20 Punkte Rückstand sind zuviel" - Hirschstetten-Sportchef Gerald Erler im LIGAPORTAL-Interview

Details Montag, 05. August 2024 15:34

Eigentlich könnte man beim SV Hirschstetten nach dem 3. Platz in der vergangenen Saison 2023/24 in der Oberliga B von einer gelungenen Spielzeit sprechen. Man holte punktgleich mit dem FC Kapellerfeld hinter Meister und Aufsteiger SV Essling den "Vizemeistertitel". Wäre da nicht eine eigentlich schwächere Rückrunde sowie 21 Punkte Rückstand auf den Ligaprimus. "21 Punkte sind einfach zu viel", sieht auch Hirschstetten-Sportchef Gerald Erler das Ergebnis eher ernüchternd. Was sein Highlight war, welche Probleme aus der Rückrunde man vermeiden will und wen er ganz vorne erwartet, lest ihr im Ligaportal-Interview.

"Wollen vorne mitmischen"

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison?

Gerald Erler: Nach einer starken Hinrunde ist der 3. Platz am Ende der Saison, mit 20 Punkten Rückstand, eher enttäuschend.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein neben dem sportlichen Erfolg der/die Höhepunkt/e?

GE: Es muss eine Weiterentwicklung sichtbar sein, offensiv wie defensiv. Aber der Zusammenhalt im Team, auf und neben dem Platz, ist für uns genauso wichtig.

LP: Seid ihr mit der Transferzeit zufrieden?

GE: Wir haben unseren Kader für diese Saison verbreitert, um nicht die gleichen Probleme, wie in der letzten Rückrunde, zu wiederholen.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist das Ziel „Meisterschaft“ ein realistisches?

GE: Wir wollen auf jeden Fall wieder vorne mitmischen und uns weiter steigern.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

GE: Ich glaube, es wird heuer keinen Alleingang wie letztes Jahr geben, ich sehe Kapellerfeld, Persia und Marianum ganz vorne.

MW

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.