5:0 gegen Kapellerfeld - FCJ Ottakring gelingt Auftakt nach Maß! [Video]

Im Rahmen der 10. und ersten Runde nach dem Neustart der Wiener Fußballligen, bekam es der Spitzenreiter der Oberliga B, FCJ Alt Ottakring im Heimspiel mit dem FC Kapellerfeld zu tun. Und der Tabellenführer machte dort weiter wo er im Herbst aufgehört hat. Denn man zeigte eine überzeugende Leistung und schoss die Gäste mit 5:0 vom Platz. Der Abstand zu Platz 2 in der Tabelle beträgt damit aktuell 6 Punkte.

Nur kurze Hoffnung für Gäste!

Den etwas besseren Start erwischten dabei aber sogar die Gäste des FC Kapellerfeld. Nach knapp 10 Minuten konnte man einen schnellen Konterangriff jedoch nicht zur Führung nutzen. Einen Schuss von Mefail Bedzeti konnte Ottakring-Goalie Aigars Kurms mit einer guten Parade entschärfen (9.). Besser machten es dann die Hausherren nach etwas mehr als 20 Minuten. Einen flachen Eckball in die Mitte, ließen alle Spieler durchlaufen und am Strafraum stand Dominik Belada goldrichtig und schloss gut ins Eck zur Führung für Ottakring ab (22.).

Tor FCJ Ottakring

In weiterer Folge agierten die Jungs von Stefan Fastlabend immer besser und kamen zu Möglichkeiten. In Minute 38 nutzte Belada die Chance vom Punkt und stellte auf 2:0 (38.). Julian Fally schraubte sich nur wenig später nach einem Freistoß von der rechten Seite an der zweiten Stange in die Höhe und stellte per wuchtigem Kopfball auf 3:0 (41.). Damit war der Pausenstand hergestellt.

Keine Veränderung in Halbzeit zwei!

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig am Spiel. Die Spielanteile waren ganz klar auf den Seiten der Hausherren die zwischen Spielverwaltung und Ergebnisausbau agierten. Nach einem weiten Ausschuss von Goalie Kurms, kam der Ball nach guter Kombi über die linke Seite per scharfen Querpass zu Sebastian Krainz, der aus spitzem Winkel nur mehr vollenden musste (55.). Belada hatte an diesem Nachmittag noch nicht genug und schloss einen schnellen Angriff durch die Beine von Kapellerfeld-Torwart Kevin Janak zum 5:0-Endstand ab (68.). Knapp 20 Minuten vor Schluss war das Endergebnis hergestellt.

Die Besten:

FCJ Alt-Ottakring: Dominik Belada (MIT)

FC Kapellerfeld: keiner

