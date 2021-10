Klarer Erfolg über Wollers Komet

Details Samstag, 23. Oktober 2021 23:41

Mit 0:3 verlor SC Wollers Komet am vergangenen Samstag deutlich gegen SC Elite. Die Gastgeber erledigten die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchten gegen den Underdog einen Dreier. Schon in Halbzeit eins wurden die Weichen auf den schlussendlich lockeren Heimsieg gelegt.

Klare Sache

SC Elite wusste, dass man nur mit einer konzentrierten Leistung zum Erfolg gelangen konnte. Deshalb lieferte man von Beginn an ein engagiertes Spiel. Dominik Laggner trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Petru Bugulet einen weiteren Treffer für SC Elite. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Wollers Komet tat sich in Halbzeit schwer, genauso nach dem Seitenwechsel.

Kurz nach Pause Entscheidung

Mit dem 3:0 sicherte Bugulet SC Elite nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (46.). Danach war die Partie entschieden, die Gäste hatte kaum die Möglichkeit selber ein Erfolgserlebnis feiern zu können. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann SC Elite gegen Wollers Komet.

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SC Wollers Komet ist deutlich zu hoch. 35 Gegentreffer – kein Team der Oberliga B fing sich bislang mehr Tore ein.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse der Gäste. Nach der Niederlage gegen SC Elite ist Wollers Komet aktuell das defensivschwächste Team der Oberliga B. SC Elite setzte sich mit diesem Sieg von SC Wollers Komet ab und belegt nun mit zwölf Punkten den vierten Rang, während Wollers Komet weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt SC Elite bei SV Hirschstetten an, während SC Wollers Komet einen Tag später SZ Marswiese empfängt.

Oberliga B: SC Elite – SC Wollers Komet, 3:0 (2:0)

22 Dominik Laggner 1:0

43 Petru Bugulet 2:0

46 Petru Bugulet 3:0

