Kapellerfeld lässt Donaustadt keine Chance!

Details Montag, 16. Mai 2022 13:26

KSC/FCB Donaustadt konnte FC Kapellerfeld nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Kapellerfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen KSC/FCB Donaust. einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, FC Kapellerfeld hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Starker Start der Hausherren

Die Gastgeber erwischten den klar besseren Start in die Partie, konnten früh die ersten Möglichkeiten herausspielen. Aus einer dieser fiel auch das 1:0. Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete sich Petar Jevtic verantwortlich (15.). In der 20. Minute erhöhte Dragan Mitrovic auf 2:0 für Kapellerfeld. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Elvedin Mujanovic seine Chance und schoss das 3:0 (44.) für FC Kapellerfeld. Nach dem souveränen Auftreten von Kapellerfeld überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Kapellerfeld macht alles klar

Mit dem 4:0 von Jevtic für FC Kapellerfeld war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). In der Schlussphase gelang Alexander Kallmeyer noch der Ehrentreffer für Donaustadt (76.). Am Schluss fuhr Kapellerfeld gegen den Gast auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Kurz vor Saisonende steht FC Kapellerfeld mit 27 Punkten auf Platz sechs. sieben Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Kapellerfeld derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von FC Kapellerfeld konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und KSC/FCB Donaustadt rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. KSC/FCB Donaust. kassierte heuer bereits 13 Niederlagen. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Siege waren zuletzt rar gesät bei Donaustadt. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Als Nächstes steht für Kapellerfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag geht es gegen Rennweger SV. KSC/FCB Donaustadt empfängt parallel SC Maccabi Wien.

Oberliga B: FC Kapellerfeld – KSC/FCB Donaustadt, 4:1 (3:0)

76 Alexander Kallmeyer 4:1

60 Petar Jevtic 4:0

44 Elvedin Mujanovic 3:0

20 Dragan Mitrovic 2:0

15 Petar Jevtic 1:0