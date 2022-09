Traumstart für First Vienna FC Amat.!

Details Montag, 05. September 2022 14:13

FV 1210 Wien konnte First Vienna FC Amat. zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Für die Gäste geht die neue Saison los wie die alte aufgehört hatte - mit einem Schützenfest.

Traumstart

Denis Pajic brachte Vienna Amat. in der zehnten Spielminute in Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der Gast auf 2:0 (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Aufsteiger eine Nummer zu groß

Mit dem 3:0 von Serkan Sari für First Vienna FC 1894 Amat. war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). First Vienna FC Amat. musste den Treffer von Alexander Barnet zum 1:3 hinnehmen (68.). Antonio Paric vollendete zum fünften Tagestreffer in der 73. Spielminute. In der 89. Minute legte First Vienna FC 1894 Amat. zum 5:1 nach. Letzten Endes holte First Vienna FC Amat. gegen FV 1210 Wien drei Zähler.

Während FV 1210 Wien am kommenden Samstag SV Marianum empfängt, bekommt es First Vienna FC 1894 Amat. am selben Tag mit FC Royal Persia zu tun.

Oberliga B: FV 1210 Wien – First Vienna FC 1894 Amat, 1:5 (0:2)

89 Karl Hoeflich 1:5

73 Antonio Paric 1:4

68 Alexander Barnet 1:3

48 Serkan Sari 0:3

38 Joel Kitenge 0:2

10 Denis Pajic 0:1