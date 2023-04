El-Tahir rettet Hirschstetten spät einen Zähler!

Details Dienstag, 18. April 2023 07:57

Am Sonntag kam Hirschstetten bei FV 1210 Wien nicht über ein 2:2 hinaus. Der vermeintlich Underdog war FV 1210 Wien mitnichten. FV 1210 Wien kam gegen SV Hirschstetten zu einem achtbaren Remis, führte in der Schlussphase sogar. Erst ein später Treffer der Gäste, verhinderte einen überraschenden Heimsieg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Hirschstetten hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Ausgeglichen ohne Tore

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Beide Mannschaften kamen nur zu Halbchancen, auf Treffer mussten die Zuschauer bis nach der Pause warten.

Überraschung spät zunichte gemacht

Sinare Maiyanka brachte FV 1210 Wien in der 57. Spielminute in Führung. Daniel Ritter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Hirschstetten ein (70.). Dass FV 1210 Wien in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Georg Bogoevski, der in der 72. Minute zur Stelle war. In der 81. Minute brachte Anas El-Tahir den Ball im Netz der Gastgeber unter. Letztlich gingen FV 1210 Wien und Hirschst. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FV 1210 Wien liegt nun auf Platz acht. FV 1210 Wien verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Vom Glück verfolgt war FV 1210 Wien in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Mit 29 Punkten auf der Habenseite steht SV Hirschstetten derzeit auf dem vierten Rang. Neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hirschst. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist FV 1210 Wien zu KSC/FCB Donaustadt, tags zuvor begrüßt SV Hirschstetten First Vienna FC 1894 Amat. vor heimischer Kulisse.

Oberliga B: FV 1210 Wien – SV Hirschstetten, 2:2 (0:0)

81 Anas El-Tahir 2:2

72 Georg Bogoevski 2:1

70 Daniel Ritter 1:1

57 Sinare Maiyanka 1:0

