Vienna Amateure schießen Hirschstetten ab!

Details Montag, 24. April 2023 12:15

Die First Vienna FC Amateure sind weiter am Weg Richtung Titel in der Oberliga B, erteilten dem SV Hirschstetten Freitagabend eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für die 1B-Mannschaft des 2.Liga-Clubs. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur First Vienna FC 1894 Amateure heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Doch in Halbzeit eins zeigten die Gastgeber eine beherzte Leistung, boten dem Tabellenführer eine Partie auf Augenhöhe.

Hirschstetten bietet Paroli

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Hirschstetten bereits in Front. Daniel Ritter markierte in der ersten Minute die Führung. Die Vienna kam aber zurück, wenn auch mit etwas Glück. Robert Hochmayer lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte First Vienna FC Amat. den 1:1-Ausgleich (7.). In der 14. Minute brachte Hakija Mahmutovic den Ball im Netz von Hirschstetten unter und drehte damit die Partie. Doch kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Für das 2:2 des Heimteams zeichnete Hochmayer verantwortlich (28.). Mahmutovic gelang aber quasi mit dem Pausenpfiff doch wieder die Führung für den Ersten der Liga. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Vienna für sich beanspruchte.

Vienna zieht davon

Der Tabellenprimus drückte aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Abdul Yazici (54.) und Antonio Paric (73.) auf die Siegerstraße. Edvin Ramic (82.) und Paric (91.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des Gasts. First Vienna FC 1894 Amat. überrannte SV Hirschstetten förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Niederlage fiel Hirschst. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SV Hirschstetten momentan auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für First Vienna FC Amat. einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Offensiv sticht Vienna Amat. in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 58 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von First Vienna FC 1894 Amat. ist weiter von Erfolg gekrönt. First Vienna FC Amat. verbuchte insgesamt 13 Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Vienna Amat. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft Hirschst. auf SV Marianum, First Vienna FC 1894 Amat. spielt tags zuvor gegen KSC/FCB Donaustadt.

Oberliga B: SV Hirschstetten – First Vienna FC 1894 Amat, 2:7 (2:3)

91 Antonio Paric 2:7

82 Edvin Ramic 2:6

73 Antonio Paric 2:5

54 Abdul Yazici 2:4

46 Hakija Mahmutovic 2:3

28 Robert Hochmayer 2:2

14 Hakija Mahmutovic 1:2

7 Eigentor durch Robert Hochmayer 1:1

1 Daniel Ritter 1:0

