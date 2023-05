Enger Titelkampf - Essling deklassiert Wollers Komet!

Details Montag, 01. Mai 2023 09:52

Mit gleich 11 Toren demütigte der SV Essling Wollers Komet vor eigenem Publikum. Bereits zur Pause stand es 4:0, nach dem Seitenwechsel wurde es dann zweistellig. Mann des Spiels war Alexander Kriegel, der gleich fünfmal für sein Team traf. Mit dem Erfolg bleibt man auch an Tabellenführer First Vienna 1B dran, die aktuell zwei Punkte Vorsprung, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen haben.

Nur in eine Richtung

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Essling bereits in Front. Patrick Hofecker markierte in der dritten Minute die Führung. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Nico Wittrich verantwortlich (19.). Mit dem 3:0 durch Nuri Kilic schien die Partie bereits in der 21. Minute mit SVE einen sicheren Sieger zu haben. Noch in der ersten Hälfte erhöhte SVE auf 4:0 (38.). SV Essling gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Kriegel-Festspiele

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Alexander Kriegel mit den Treffern (46./60./67.) zum 7:0 für SVE. Manuel Summer legte in der 79. Minute zum 8:0 für SV Essling nach. Kriegel reichte sein Dreierpack allerdings nicht, er legte zwei weitere Treffer nach (80./86.), mit dem er das Ergebnis auf 10:0 hochschraubte. Mario Beganovic besorgte in der Schlussphase schließlich den elften Treffer für SVE (87.). Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. SV Essling ließ dabei keine Gelegenheit aus, SC Wollers Komet vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

Mit 73 Gegentreffern hat Wollers Komet schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 4,06 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Abstiegssorgen von SC Wollers Komet sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Wollers Komet alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SC Wollers Komet festigte SVE den zweiten Tabellenplatz. SV Essling präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 71 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SVE. Mit dem Sieg baute SVE die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Essling 14 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

SV Essling wandert mit nun 43 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SC Wollers Komet gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Sonntag trifft Wollers Komet auf FC Mauerwerk Immo 1b, SVE spielt tags zuvor gegen FV 1210 Wien.

Oberliga B: SC Wollers Komet – SV Essling, 0:11 (0:4)

87 Mario Beganovic 0:11

86 Alexander Kriegel 0:10

80 Alexander Kriegel 0:9

79 Manuel Summer 0:8

67 Alexander Kriegel 0:7

60 Alexander Kriegel 0:6

46 Alexander Kriegel 0:5

38 Mario Blaumueller 0:4

21 Nuri Kilic 0:3

19 Nico Wittrich 0:2

3 Patrick Hofecker 0:1

