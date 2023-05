Vienna 1B hält Essling weiter auf Distanz!

Details Dienstag, 09. Mai 2023 07:55

Die First Vienna FC Amateure erteilten SV Aspern eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für die Hausherren, sie setzten sich standesgemäß gegen den Tabellenzehnten durch. Das Hinspiel bei First Vienna FC Amat. hatte SVA schlussendlich noch mit 2:1 für sich entschieden.

Chancen ohne Ende

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Vienna Amat. bereits in Front. Hakija Mahmutovic markierte in der vierten Minute die Führung. 15 Minuten später verzeichneten die Gäste einen Stangentreffer. Lukas Lorinson beförderte das Leder zum 2:0 des Tabellenführers über die Linie (32.). Kurz vor der Pause konnten die Hausherren auf der Linie retten. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Halbes Dutzend

Joel Kitenge vollendete zum dritten Tagestreffer in der 47. Spielminute. Mit weiteren Toren von Edvin Ramic (57.), Lorinson (69.) und Antonio Paric (74.) stellte First Vienna FC 1894 Amat. den Stand von 6:0 her. In der Schlussphase gelang Julian Bellak noch der Ehrentreffer für SV Aspern (85.). Zum Schluss feierte First Vienna FC Amat. einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gastgeber.

Die Trendkurve von SVA geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Nach der empfindlichen Schlappe steckt SV Aspern weiter im Schlamassel. SVA kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Wer soll Vienna Amat. noch stoppen? Der Gast verbuchte gegen SV Aspern die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga B weiter an. First Vienna FC 1894 Amat. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 69 geschossene Treffer gehen auf das Konto von First Vienna FC Amat. Mit dem Sieg baute First Vienna FC 1894 Amat. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Vienna Amat. 15 Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte First Vienna FC Amat. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zwölf Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist SVA zu SV Marianum, tags zuvor begrüßt Vienna Amat. SV Essling vor heimischer Kulisse.

Oberliga B: SV Aspern – First Vienna FC 1894 Amat, 1:6 (0:2)

85 Julian Bellak 1:6

74 Antonio Paric 0:6

69 Lukas Lorinson 0:5

57 Edvin Ramic 0:4

47 Joel Kitenge 0:3

32 Lukas Lorinson 0:2

4 Hakija Mahmutovic 0:1

