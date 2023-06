Royal Persia im Torrausch!

Details Montag, 05. Juni 2023 14:11

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich FC Royal Persia und KSC/FCB Donaustadt mit dem Endstand von 7:0. Damit wurde Royal Persia der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen 2:1-Sieg gefeiert.

Noch Zurückhaltung

Für den Führungstreffer von FC Royal Persia zeichnete Matthias Arnold verantwortlich (28.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Fünf Tore in 8 Minuten

Mit einem schnellen Doppelpack (50./52.) zum 3:0 schockte Mohammad Bahjat KSC/FCB Donaust. Diego Mattevi (54.), Maximilian Sihler (56.) und Iman Ajdari (58.) bauten die komfortable Führung von Royal Persia weiter aus. Theo Hibler besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für FC Royal Persia (75.). Letztlich feierte Royal Persia gegen Donaustadt nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:0-Heimsieg.

FC Royal Persia behauptet nach dem Erfolg über KSC/FCB Donaustadt den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Royal Persia in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch KSC/FCB Donaust. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 64-mal schlugen die Angreifer von FC Royal Persia in dieser Spielzeit zu. Royal Persia befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Donaustadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gäste in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz elf. In der Verteidigung von KSC/FCB Donaustadt stimmt es ganz und gar nicht: 61 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. KSC/FCB Donaust. musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Donaustadt insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte KSC/FCB Donaustadt die fünfte Pleite am Stück.

Am kommenden Samstag trifft FC Royal Persia auf SC Wollers Komet (16:15 Uhr), KSC/FCB Donaust. reist tags darauf zu SV Aspern (11:00 Uhr).

Oberliga B: FC Royal Persia – KSC/FCB Donaustadt, 7:0 (1:0)

75 Theo Hibler 7:0

58 Iman Ajdari 6:0

56 Maximilian Sihler 5:0

54 Diego Mattevi 4:0

52 Mohammad Bahjat 3:0

50 Mohammad Bahjat 2:0

28 Matthias Arnold 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei