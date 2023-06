Kapellerfeld schenkt SC Elite halbes Dutzend ein!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 06:51

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Kapellerfeld und SC Elite mit dem Endstand von 6:0. An der Favoritenstellung ließ FC Kapellerfeld keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Elite einen Sieg davon. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Kapellerfeld am Drücker

Dragan Mitrovic brachte Kapellerfeld in der 26. Minute in Front. Petru Bugulet erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (39.). Mit der Führung für FC Kapellerfeld ging es in die Halbzeitpause.

Halbes Dutzend perfekt

Für ruhige Verhältnisse sorgte Petar Jevtic, als er das 3:0 für Kapellerfeld besorgte (66.). Für das 4:0 von FC Kapellerfeld sorgte Boris Marjanovic, der in Minute 80 zur Stelle war. In der 87. Minute legte Husein Nuhanovic zum 5:0 zugunsten von Kapellerfeld nach. Auch in der Nachspielzeit kannte FC Kapellerfeld keine Gnade. Tim Filipp markierte den sechsten Treffer (91.). Schlussendlich verbuchte Kapellerfeld gegen SC Elite einen überzeugenden Heimerfolg.

FC Kapellerfeld befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Durch den klaren Erfolg über SC Elite ist Kapellerfeld weiter im Aufwind.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SC Elite rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. 18:89 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. SC Elite musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Elite insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von SC Elite hält an. Insgesamt kassierte SC Elite nun schon vier Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen FC Kapellerfeld ist SC Elite weiter das defensivschwächste Team der Oberliga B.

Nächster Prüfstein für Kapellerfeld ist SZ Marswiese (Samstag, 16:15 Uhr). SC Elite misst sich am selben Tag mit SV Hirschstetten (16:00 Uhr).

Oberliga B: FC Kapellerfeld – SC Elite, 6:0 (2:0)

91 Tim Filipp 6:0

87 Husein Nuhanovic 5:0

80 Boris Marjanovic 4:0

66 Petar Jevtic 3:0

39 Petru Bugulet 2:0

26 Dragan Mitrovic 1:0

