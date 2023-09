SV Essling schießt Wollers Komet ab

Details Sonntag, 24. September 2023 22:13

In der 4. Runde der Oberliga B empfing der SV Essling zu Hause Wollers Komet. Die Favoritenrolle lag ganz klar bei der Heimmannschaft, die diese Woche ohne ihren Trainer Horst Gruber in das Spiel gehen musste, aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Etwas mehr als 100 Zuschauer fanden sich auf dem Sportplatz ein, um die Partie live zu verfolgen. Schiedsrichter Ludvigh Mark pfiff pünktlich um 14:15 an.

Wollers anfangs eine harte Nuss

Durch die enorme Stärke von Essling in den ersten Partien, mit einem Torverhältnis von 21:0, waren die Gäste natürlich vorgewarnt. Wollers spielte mit einer gefühlten 8ter-Kette und stand die erste halbe Stunde sehr tief. Den Zuschauern wurde ein destruktives Spiel geboten. Die Flügelspieler von Essling fanden einfach kein Mittel, gegen den Wollers-Bus durchzukommen. Nach 30 Minuten war es dann so weit. Die Gäste waren mitten in der Vorwärtsbewegung und verloren den Ball, die Heimmannschaft schaltet schnell. Ein gezielter Lochpass führte zum eins gegen eins und zur 1:0 Führung. Bis zur Pause konnte man noch nachlegen, durch einen Freistoß. Beruhigt nahm man das 2:0 mit in die Halbzeit.

Essling übernimmt Favoritenrolle und knackt Wollers

In den 15 Minuten Pause änderte die Heimmannschaft ihre Strategie. Man verlagerte mehr das Spiel auf die Zentrale, mit Erfolg. Knapp drei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Manuel Summer für die Vorentscheidung. Er behielt gegen Torhüter Nico Mayer die Nerven und sorgte für das 3:0. Der Spielplan der Gäste war nun endgültig zerstört und auch der Widerstand nahm ab. Trotzdem hörte die Mannschaft des SV Essling nicht auf. In der letzten Viertelstunde erhöhte man noch zweimal. Nach einer Hereingabe von rechts außen köpft Daniel Kirchner zum 4:0 ein. Kurz vor Schluss sorgte man dann noch für den 5:0 Endstand. Essling führt damit die „zu null“-Serie fort und konnte mittlerweile auch 26 Tore erzielen. Man steht jetzt Punkte gleich mit Donaustadt an der Spitze.

Stimme zum Spiel:

Andreas Ableidinger (TW-Trainer KM): “Die Spielweise vom Gegner war gut für die Mannschaft, um auch zu lernen neue Lösungen zu finden oder mit tief stehenden Teams umzugehen. Lob an die gesamte Truppe nach den ersten vier Runden, das Torverhältnis spricht für sich und jeder hat daran seinen Anteil. Man schaut natürlich trotzdem weiter von Spiel zu Spiel, jede Partie fängt zu null und wir müssen genau so weitermachen."

Oberliga B: SV Essling – SC Wollers Komet, 5:0 (2:0)

83 Mario Beganovic 5:0

76 Daniel Kirchner 4:0

48 Manuel Summer 3:0

40 Patrick Hofecker 2:0

29 Luca Vojinovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.