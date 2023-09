SZ Marswiese geht bei KSC/FCB Donaustadt unter

Details Montag, 25. September 2023 16:15

KSC/FCB Donaustadt fertigte SZ Marswiese am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 ab. Die Gastgeber spielten sich in der zweiten Halbzeit in einen Rausch.

Für das erste Tor sorgte Sasa Dimitrijevic. In der 17. Minute traf der Spieler von KSC/FCB Donaust. ins Schwarze. Aaron Kabusch versenkte den Ball in der 30. Minute im Netz der Heimmannschaft. Michael Goiss stellte die Weichen für Donaustadt auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste KSC/FCB Donaustadt eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Dimitrijevic (56.) und Kristian Puskaric (58.) erhöhten, ehe Goiss das 5:1 besorgte (70.). Patrik Schiller überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für KSC/FCB Donaust. (77.). Dimitrijevic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Donaustadt (89.). Am Ende kam KSC/FCB Donaustadt gegen Marswiese zu einem verdienten Sieg.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es KSC/FCB Donaust. wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat.

SZ Marswiese verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang.

Am kommenden Sonntag trifft Donaustadt auf FV 1210 Wien, Marswiese spielt tags zuvor gegen SV Aspern.

Oberliga B: KSC/FCB Donaustadt – SZ Marswiese, 7:1 (2:1)

89 Sasa Dimitrijevic 7:1

77 Patrik Schiller 6:1

70 Michael Goiss 5:1

58 Kristian Puskaric 4:1

56 Sasa Dimitrijevic 3:1

39 Michael Goiss 2:1

30 Aaron Kabusch 1:1

17 Sasa Dimitrijevic 1:0

