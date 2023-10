KSC/FCB Donaustadt bleibt im Spitzspiel Herr im eigenen Haus!

Details Samstag, 07. Oktober 2023 09:09

Royal Persia hatte am Freitag gegen KSC/FCB Donaustadt mit 1:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Donaustadt als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Schnelle Führung für die Hausherren

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Jonas Braun markierte in der dritten Minute die Führung. KSC/FCB Donaustadt machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Michael Goiss (8.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Faily in der 28. Minute mit dem Anschlusstreffer für die Gäste. Komfortabel war die Pausenführung von Donaustadt nicht, aber immerhin gingen die Heimischen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Entscheidung fällt

Nach der Pause waren die Heimischen spielbestimmend, ehe Toni Borisov den Ball in der 83. Minute zugunsten von KSC/FCB Donaustadt ins eigene Netz lenkte und für die Entscheidung in diesem Spiel sorgte. Sasa Dimitrijevic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Heimmannschaft (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Donaustadt am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Royal Persia.

Nächster Prüfstein für KSC/FCB Donaustadt ist UFK Schwemm-De La Salle (Samstag, 15:00 Uhr). Royal Persia misst sich am selben Tag mit SV Aspern (16:15 Uhr).

Aufstellungen:

KSC/FCB Donaustadt: Simon Nechwatal, Gernot Pfneiszl, Jonas Braun, Theodor Sack, Sasa Dimitrijevic, Jawad Ebrahim, Michael Goiss (K), Thomas Frank, Mirza Dugalic, Stephan Zumkeller, Kristian Puskaric



Ersatzspieler: Paul Schmid, Patrik Schiller, Jakob Sandner, Kevin Metz, Adnan El Madhi, Daksh Sethi



Trainer: Christian Windisch





Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Omid Ebrahimi, Toni Borisov, Theo Hibler, Maximilian Sihler, Ahmmed Mohammad Bahjat, Mohammad Bahjat, Daniel Faily, Iman Ajdari, Mahdi Yaqubi, Nico Raczynski



Ersatzspieler: Kamal Osman, Ali Al Satuf, Entoni-Silvester Seydzh, Christodoulos Kasilas, Dario Mattevi



Trainer: Dr. Atrin Ramasani

Oberliga B: KSC/FCB Donaustadt – FC Royal Persia, 4:1 (2:1)

90 Sasa Dimitrijevic 4:1

83 Eigentor durch Toni Borisov 3:1

28 Daniel Faily 2:1

8 Michael Goiss 2:0

3 Jonas Braun 1:0

