Ebarmungslos! SZ Marswiese schenkt FC Mauerwerk 1b 12 Tore ein

Details Samstag, 11. November 2023 22:55

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte Marswiese FC Mauerwerk 1b mit 12:0 überrannt. SZ Marswiese setzte sich standesgemäß gegen FC Mauerwerk Immo 1b durch.

Schnelle Führung für die Gastgeber

FC Mauerwerk 1b geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Jonas Stadlbauer das schnelle 1:0 für Marswiese erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Benjamin Safer den Vorsprung von SZ Marswiese. Mit dem 3:0 durch Stadlbauer schien die Partie bereits in der 26. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Aaron Kabusch für Marswiese war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.). Doppelpack für SZ Marswiese: Nach seinem ersten Tor (33.) markierte Lorenz Offner wenig später seinen zweiten Treffer (36.). Marswiese dominierte FC Mauerwerk Immo 1b in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein.

Marswiese weiter druckvoll

Der siebte Streich von SZ Marswiese war Offner vorbehalten (56.). In der 63. Minute legte Marswiese zum 8:0 nach. Offner sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 11:0 (83./85./88.) aus der Perspektive von SZ Marswiese. Lorenz Offner führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 12:0 war er schon das siebte Mal an diesem Tag erfolgreich (89.). Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von FC Mauerwerk 1b am Boden liegen. Marswiese fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Nachdem SZ Marswiese hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Marswiese weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit 32 geschossenen Toren gehört SZ Marswiese offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga B. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SZ Marswiese.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt FC Mauerwerk Immo 1b weiter im Schlamassel. Mit erschreckenden 63 Gegentoren stellt der Tabellenletzte die schlechteste Abwehr der Liga.

Nach der klaren Niederlage gegen Marswiese ist FC Mauerwerk 1b weiter das defensivschwächste Team der Oberliga B. SZ Marswiese wandert mit nun 21 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von FC Mauerwerk Immo 1b gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag trifft Marswiese auf FV 1210 Wien, FC Mauerwerk 1b spielt tags darauf gegen SV Aspern.

Aufstellungen:

Marswiese: Peter Piuk - Fabian Mather, Simon Sedlar (K), Paul Strasser, Daniel Arzberger, Paul Safar - Benjamin Safer, Jonas Stadlbauer, Nikolaus Tschach - Lorenz Offner, Aaron Kabusch



Ersatzspieler: Florian Bach, Laurenz Pescher, Patrick Amici, Tim Ströbitzer, Florian Komenda



Trainer: Roman Hofstetter

FC Mauerwerk Immo: Omar Alali Alkhwait, Arda Torun, Niko Mrkonjic, Soykan Selcik, Rahmanullah Amini (K), Arda Benzer, Carlos Rojas Diaz, Omar Smajlovic, Mohamed Sbai, David Skreta, Jakub Kulawiak



Ersatzspieler: Noam Safiev, Oguzhan Kocakale, Filip Mihailovic, David Chichinadze



Trainer: Aykut Tetik

Oberliga B: SZ Marswiese – FC Mauerwerk Immo 1b, 12:0 (6:0)

89 Lorenz Offner 12:0

88 Lorenz Offner 11:0

85 Lorenz Offner 10:0

83 Lorenz Offner 9:0

63 Patrick Amici 8:0

56 Lorenz Offner 7:0

36 Lorenz Offner 6:0

33 Lorenz Offner 5:0

30 Aaron Kabusch 4:0

26 Jonas Stadlbauer 3:0

14 Benjamin Safer 2:0

10 Jonas Stadlbauer 1:0

